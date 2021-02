Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Real Madrid

Mediante un comunicado oficial publicado en su sitio web, Real Madrid confirma este martes que Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del equipo bicampeón de la Champions. El contrato es por tres temporadas 2 millones de euros.

El anuncio ha sacudido a todo el país, ya que hasta este momento se sabía que Lopetegui había confirmado dos años más en la dirección de la selección española, sin importar el resultado que se obtenga en Rusia 2018. Pero la llamada del Madrid ha cambiado los planes del técnico, que asumirá el cargo una vez finalizada la participación de España en el Mundial.

Lopetegui, de 51 años, recalará en el Madrid después de haber pasado por la casa, tanto como futbolista, en su etapa en el Castilla, como de entrenador, también en el filial blanco (08-09). Antes había empezado en Rayo (03-04). De Valdebebas pasó a la Federación, donde estuvo en las categorías inferiores, sub 19, sub 20 y sub 21, hasta 2014. En ese año recaló en el Oporto, al que dirigió dos campañas, antes de llegar a la selección absoluta en 2016.

