Un ex jugador del Tri y el hijo de Serrano en listas del PRD

Es el caso del ex jefe delegacional de Coyoacán, Valentín Maldonado -que también es allegado al ex jefe delegacional Mauricio Toledo- quien busca ser diputado; Héctor Serrano Azamar, hijo del ex secretario de Gobierno, Héctor Serrano, también busca una diputación, lo mismo que el actual director del Metro, el ex asambleísta por Nueva alianza, Jorge Gaviño; a ellos se agrega el actual jefe delegacional de Gustavo A.Madero, Víctor Hugo Lobo, quien pasó de aspirar a ser jefe de gobierno y luego a senador, a buscar ser parte del primer Congreso de la Ciudad de México.

También hay un lugar para el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), Juan Ayala, y para el subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno capitalino, Miguel Angel Vázquez Reyes.

Respecto a quienes buscan ser alcaldes la actual asambleísta, Nora Arias, pareja de Lobo, busca regresar a gobernar la GAM; Karen Quiroga, sobrina de la actual jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano, busca ser la sucesora de su tía en la primera alcaldía de la demarcación; y como un fichaje estrella el ex jugador de la selección mexicana, Manuel Negrete, buscará ser alcalde de Coyoacán.

La lista se dio a conocer por el partido luego de celebrarse el Consejo estatal perredista y estos son algunos de los nombres para alcaldes, antes jefes delegacionales:

Manuel Negrete, el ex jugador de los Pumas y ex seleccionado, aspira a gobernar Coyoacán.

Nora Arias aspira a convertirse en alcaldesa de Gustavo A. Madero; actualmente asambleísta, ya fue jefa delegacional y es pareja del actual delegado, Víctor Hugo Lobo, con quien ha alternado el cargo los últimos 9 años.

Karen Quiroga, sobrina de Dione Anguiano, aspira a suceder a su tía al frente de Iztapalapa, solo que ahora como alcaldesa, en Iztapalapa.

José Manuel Ballesteros aspira a convertirse en el primer alcalde de Venustiano Carranza, donde ya ocupó la jefatura delegacional y está vinculado al grupo de los hermanos Julio César e Israel Moreno, que han gobernado la demarcación también.

Respecto a los candidatos a diputados locales por mayoría relativa destacan los siguientes nombres:

Juan Ayala, quien es el dirigente del sindicato de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y busca ganar en el distrito 1.

Héctor Serrano Azamar, hijo del ex secretario de Gobierno y de Movilidad de la Ciudad de México, y actual cabeza de la corriente perredista Vanguardia Progresista, Héctor Serrano. El hijo del ex funcionario busca ganar el distrito 18.

Jorge Gaviño, quien fue diputado local durante los VI Legislatura de la Asamblea Legislativa por Nueva Alianza, y luego de ahí saltó al gobierno de la ciudad para dirigir el Sistema de Transporte Colectivo Metro, busca ganar el distrito 22.

Valentín Maldonado, quien en diciembre dejó la jefatura delegacional de Coyoacán, busca convertirse en diputado local del distrito 32.

Respecto a los diputados de representación proporcional en la lista del PRD capitalino aparecen los siguientes nombres:

Víctor Hugo Lobo ocupa el primer lugar de la lista. Con ello, quien ha sido dos veces jefe delegacional de Gustavo A. Madero garantiza su llegada al primer Congreso de la ciudad.

En tercer lugar aparece Miguel Ángel Vázquez Reyes, subsecretario d Administración y Capital Humano del gobierno de la ciudad.

Mancera y delegados crean frente común contra inseguridad