"Juego de tronos" 8x05: ¿La locura de Daenerys o del guion?"

Aparentemente cada capítulo que se avanza, esto se vuelve más y más complicado de escribir.

Mucha gente piensa que los que criticamos "Juego de Tronos", la serie de HBO, tenemos un placer sádico viéndola fallar, que nos gusta que esto esté pasando porque queremos odiar. Al menos de mi parte puedo decirles que no es así. Empecé a ver esta serie mientras transmitían la temporada 2 ya hace muchos años. Incluso antes de que estudiara cine y... de hecho, fue una de la obras que me inspiró a estudiar esa carrera. Que ha cambiado mi manera de ver las historias e incluso la vida. Gracias a esa segunda temporada recogí los libros y me volví a enamorar. Es esa rara la ocurrencia donde la adaptación y los libros están a la par en grandeza.

Si hoy me río, no es porque disfrute el fracaso de la serie, es porque el cinismo es lo único que me queda al ver como el castillo se derrumba piedra a piedra, capítulo a capítulo por fallas de guion tan obvias que cuestiono la sanidad de los que se encargaron de su desarrollo y es que ahora, ha sido la culminación de esas fallas en un solo episodio.

Jamás pensé ver que esta serie tendría un 52% podrido en Rotten Tomatoes mientras escribo esto y posiblemente baje más. Que tenga calificaciones tan bajas alrededor de todos los sitios conocidos. Pero así es y entiendo el por qué.

El episodio abre muy bien, de hecho he de decir que fue una apertura tan buena como el episodio 2 o mejor. La tensión que se siente con Daenerys descendiendo lentamente a la locura. Y es que se siente sola, aislada y que nadie la ama. Ni siquiera Jon que así lo profesa. La muerte de Varys aunque apresurada es algo que incluso entiendo. Daenerys se lo advirtió. Una cosa es poder mostrar clemencia contra gente como los Tarly que luchaban por su hogar sin conocerte y la otra cumplir la promesa que le hiciste a una persona directamente, advirtiéndole que si te traicionaba le quemarías.

La despedida de Tyrion y Jaime por igual me conmovió, me llenó los ojos de lágrimas y creo que no pudo haber mejor despedida para un par tan dispar pero tan encantador.

La tensión constante de qué va a pasar al día siguiente, en la batalla. La poderosa Compañía Dorada frente a ellos, pero... entonces la incongruencia tiene lugar.

Cuando Daenerys baja cubierta con el sol para que las ballestas de la flota de Euron no puedan verla y darle, me parece una estrategia brillante, lamentablemente no la vuelve a usar. Esos escorpiones montados en toda la circunferencia de la ciudad dan pena ajena. La muerte de Rhaegal fue desperdiciada un episodio anterior de la manera más barata posible con el afán de mostrarnos esa potente arma que parece disparaban con la potencia de artillería naval actual y la precisión inicial de misiles guiados por láser, para que después Daenerys las esquivara pero tuviera que huir. Algo de por si inverosímil.

Ahora, esos escorpiones no son más que catalizadores de espectáculo que no atinaron una sola vez gracias a la armadura narrativa de Daenerys. Esto no solo hace que el ataque sea risible sino que demerita aún más la temporada completa. ¿Si el fuego de dragón es tan mortal por qué Jon pudo protegerse del fuego de Viserion tras un muro? Si lo que querían los escritores era crear un balance artificial en fuerzas para que estuvieran parejos Cersei y Daenerys vaya que fracasaron monumentalmente pues esto fue una masacre sin precedentes y sin mayor oposición. Es más, Daenerys pudo haberlo hecho sola sin ayuda de ningún ejército. ¿Por qué matar a Rhaegal antes de ese combate? Al menos matarlo ahora hubiese mostrado la amenaza de las ballestas y al mismo tiempo le hubiera dado más razón a Daenerys de perder la cabeza en ese mismo instante.

Podría seguir, pero creo que el punto se entiende. Las incongruencias y mala escritura de este episodio plagan la pantalla sin que nos den un descanso. Esta destrucción arruinó a casi todos los personajes de manera irrevocable. Ahora Jon y Tyrion no son más que payasos. Gusano Gris no es más que un perro rabioso. Arya Stark no es más que el personaje favorito del fanfiction de Benioff y Weiss y mediante el cual ellos se proyectan, haciéndola invencible, tratando de asustarnos al menos 3 o 4 veces en el capítulo sobre su muerte, claro que no lo consiguieron porque es obvio que la "diosa" Arya no puede morir, para terminar todo ella abre los ojos una vez terminado el ataque y todos están hechos carbón menos ella y el conveniente caballo Deus Ex Machina que aparece para que pueda ir a matar a Daenerys. Porque denlo por hecho, va a ser ella. No Jon, no Tyrion. Ella.

Al menos tenemos el famoso Cleganebowl, que en sí fue un momento aislado de poesía donde Sandor se avienta al fuego junto con su hermano. Lo único que supera el miedo al fuego de Sandor es su odio por Gregor y al final esto fue genial. Igualmente la dirección de Miguel Sapochnik nuevamente es sublime y con el mal guión que tiene hizo maravillas con la cámara. Aunque... cabe mencionar que La Montaña fue más difícil de matar que el Rey de la Noche. Lamentable ¿No?

Sin embargo esta serie está mas destruida ya que Desembarco del Rey post Daenerys. Jaime Lannister, un personaje cuyo arco narrativo era la redención y la realización de que su relación con su hermana era tóxica y sacaba lo peor de él para posteriormente superarlo, regresó con ella para tenerla en sus brazos a su muerte. 7 temporadas de desarrollo por el caño y un capitulo anterior que nos confirma que lo de Jaime y Brienne solo fue fan service del peor. Cersei Lannister, aquella mujer completamente desviada de la realidad, odiada y cruel, termina llorando en los brazos de una persona que ama diciendo que no quiere morir cuando en la batalla de la Bahía de Aguas Negras nos enseñan que está dispuesta a suicidarse y matar a su hijo con tal de no darles el placer a sus enemigos.

Al final el peor crimen de todos es Daenerys Targaryen. Previamente dije que estaba de acuerdo con su decadencia, pero dije que estaba muy apresurado. Al principio del capítulo, la depresión previa tiene sentido y su furia al descender sobre los escorpiones y la flota de hierro, me parece perfectamente razonable aunque falta de congruencia por parte del peligro que posan los escorpiones como dije, sin embargo por el personaje parecía que iba bien.

La tensión que Sapochnik logra con las campanas en contraste con Daenerys es excelente. Cuando estás suenan y ella ve la ciudadela roja me pareció sublime, que esto detonara su sed de venganza era correcto y estaba contento cuando pensé que iba a ir a destruir la ciudadela roja, sin importarle las consecuencias de la gente que pudiese morir estando dentro, pero de la nada, incluso antes que ir por Cersei, incluso antes de ir por el catalizador que desencadenó su locura, por alguna razón empieza a quemar a todos los aldeanos corriendo en las calles. Y así los escritores lograron asesinar uno de los mejores personajes, con más ambigüedad moral y grises haciéndola volverse más loca que su mismo padre en 0.4 segundos.

Verán. Hay una diferencia entre rabia incontrolable con frenesí de venganza queriendo matar a tus enemigos de la manera más cruel sin importarte el daño colateral que puedas causar de gente inocente y definitivamente tener como objetivo principal gente inocente corriendo por las calles con niños en brazos incluso antes de recordar que tus enemigos están en otro lugar. Incluso la misma construcción que hicieron los escritores previamente para establecer la ambigüedad moral de que Daenerys tuviese que matar a los inocentes que Cersei dejó entrar en la ciudadela roja para llegar a sus enemigos fue completamente hecha a un lado. No importó en lo más mínimo porque al final Daenerys de todos modos quemó absolutamente todo aunque ni siquiera hubiera enemigos presentes.

Y es precisamente eso lo que estos escritores han hecho con toda su serie, pero en especial en este capítulo. Lo construido previamente no importa con tal de sorprender.

Como dije, estoy triste. Es lamentable ver mi serie favorita hundirse irremediablemente a algo peor que la mediocridad. Si ustedes han disfrutado esta serie, de verdad, los envidio. Usualmente mantendría la esperanza de que adelante las cosas se resolvieran pero... queda un capitulo y es imposible arreglar las cosas en una hora con veinte minutos. Así que ahora lo único que puedo esperar es espectáculo, que se rompa la supuesta rueda aunque sea de manera anticlimática y ver el barco hundirse desde el bote salvavidas porque no me queda más.

