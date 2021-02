El sismo que transformó el rostro de Juchitán; a un año

OAXACA, Oaxaca.- Lo que tanto se temía en el Istmo de Tehuantepec está sucediendo. La reconstrucción, cuyo reporte es de menos del 30 por ciento de avance, de los daños ocasionados por los sismos de septiembre pasado están desplazando su rostro tradicional, para convertirlo en urbano.

Las casas que se levantaron y las que están en proceso, no recuperaron aquellos espacios grandes con patio y techo de tejabana, piezas de barro rojo que en el Istmo es un material muy utilizado para cubrir las viviendas por el clima cálido característico.

Desinteresa a gobierno actos por aniversario del 7-S en Juchitán

Las secciones más tradicionales donde era recurrente mirar aquellas construcciones de más de 50 años de antigüedad, herencia de padres a hijos y hasta nietos, el panorama se transformó.

Por falta de recursos y para reforzar más las viviendas, los habitantes optan por techos de concreto que puedan resistir en dado caso de un nuevo sismo.

El ingeniero Héctor Parola, vecino de la octava sección del barrio Cheguigo, explica que los habitantes que recibieron sus tarjetas tuvieron que modificar el tipo de construcciones a las que tenían debido a que el recurso fue insuficiente y por temor a que una nueva sacudida volviera a tirar sus casas.

Era casi imposible que se volviera a construir con el material tradicional porque todo encareció, los precios se dispararon en un 40 por ciento y la gente que sí construyó de inmediato cuando llegaron los apoyos tuvieron que adecuarse a lo que tenían.

El ingeniero cuya casa era de techo tejabana dice que fue muy complicado que volviera a colocar el mismo material a su casa por eso optó por lámina resistente y con ello tratar de preservar parte de lo que antes fue su vivienda tradicional, pero el resto de sus vecinos que también vieron derruida sus casas optaron por espacios acorde a sus posibilidades.



"Aquí hubo muchos problemas, el gobierno que si nos ayudó con el recurso nos dejó a la de Dios. Sedatu informó que empresas de materiales vendrían para surtir, pero lo que pasó es que no hubo control, los comercios locales acapararon estos materiales y nos los revendieron elevadísimos".

Otra de las situaciones, dijo, la mano de obra intremetó sus precios excesivamente de 300 que cobrará el día un maestro albañil antes del sismo, después pasó a 500 por día y un ayudante de 200 a 300 pesos, por lo que los 30 mil que llegaron para cubrir esta parte se esfumaron.Pero las que decidieron esperar a que los precios bajaran van muy atrasados, y ni se diga de los que presentaron anomalías en sus tarjetas o los que nunca les llegó el recurso.A Javier López e Irma Flores, un matrimonio que el día del terremoto se salvó de milagro al quedar atrapados debajo de los escombros de su vivienda derruida, les llevó un año levantar su casa y una inversión de más del doble de los 120 mil pesos que recibió como apoyo del gobierno.Desde el día que recibieron su recurso iniciaron la construcción que en un momento pensaron parar al no haber más recursos, "recurrí a préstamos y con la ayuda de mis hijos que trabajan logramos concretarla, aun no esta terminada pero el caso es que ya tiene techo".

(foto: especial)

A su casa le falta loseta para cubrir el piso rústico, repellar paredes y adecuar el sanitario y puertas para dos cuartos del interior.



"Nos ha costado mucho, somos gente mayor que ya no tenemos la fuerza para trabajar como antes, en un momento nos sentimos perdidos, pero gracias a Dios tenemos esperanza".

Javier e Irma y sus dos hijos, la noche del pasado 7 de septiembre, quedaron atrapados en su vivienda que se desplomó con el terremoto. Sus vecinos los daban por muertos, pero de milagro no sufrieron ningún daño más que rasguños.Ese día quedó grabado en su memoria, la tristeza invade su rostro cuando recuerda esa noche y fija su mirada en lo perdido, "nada va a ser igual, duele aun, pero la vida sigue".

(foto: especial)

LAS CIFRAS

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), en Oaxaca hay unas 5 mil familias damnificadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre que no han recibido sus apoyos económicos.

AquÍ el censo arrojado por la dependencia es de 65 mil 632 viviendas con daños en todo el estado, 26 mil de estas ubicadas en el Istmo y 82 muertos.

A parte de esas 5 mil familias que no han recibido sus apoyos, hay otras 500 que no han recibido sus tarjetas y un promedio de 3 mil 486 viviendas que, según reportes de la Secretaría de las Infraestructuras de Oaxaca, apenas van a arrancar la construcción de sus viviendas pues el retraso es por falta de recursos.

A UN AÑO

A un año del sismo que terminó con gran parte de Juchitán de Zaragoza, se realizó un simulacro en la ciudad para recordar a la población estar atentos y preparados ante un nuevo sismo.

Patrullas municipales encendieron sus torretas y recorrieron la población para dar aviso a los habitantes, dado que en esta localidad no existe un sistema de alerta sísmica.

Sin embargo, poca fue la respuesta de sus habitantes, es decir colocarse en lugares seguros, pues a un año del impacto del terremoto es nula la cultura de prevención ante eventos naturales de este tipo.

La autoridad municipal decidió como un acto más a las actividades por el primer aniversario que azotó con fuerza la región del Istmo, llevar a cabo un simulacro que permita a la población estar atenta y alertas.

El municipio de Juchitán, que fue uno de los de mayor impacto y daño provocó el terremoto del pasado 7 de septiembre, no cuenta con radios de alerta sísmica, por eso el año pasado en la población no existió ningún tipo de aviso previo a los habitantes.

La mayoría de los radios de alerta y 13 bocinas de alcance con las que cuenta el estado se encuentran distribuidas en la capital del estado y municipios conurbados.

Las actividades conmemorativas por el sismo se realizan en el Istmo sin la presencia de las autoridades estatales, quienes prefirieron realizar actos alusivos en la ciudad capital y no donde ocurrió el desastre natural.

bl









Desinteresa a gobiernos acto por aniversario del 7-S en Juchitán