Exigen a Juanpa Zurita aclare lo que hizo con los 25 mdp que recaudó para damnificados del 19s

REDACCIÓN 03/08/2018 06:39 p.m.

El youtuber Juanpa Zurita fue de los primeros en organizar apoyo para los damnificados que dejó el sismo del 19s; con su fundación Love Army prometió iniciar con una construcción de 50 casas con los 25 millones de pesos recaudados, a un año del desastre aún no cumple con lo prometido y le exigen aclaré la situación.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Juanpa comunicó en su cuenta de twitter que a partir del 20 de abril se entregarían casas cada 2 o 3 semanas, lo que ha llamado la atención de los medios pues no se ha cumplido con su promesa.

El también modelo recaudó alrededor de 25 millones de pesos por medio de la campan~a Love Army Me´xico. De dicho monto ha justificado 11.6 millones en la construccio´n de 50 viviendas en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México, no obstante, a casi un an~o del sismo, ninguna ha sido terminada.

TVyNovelas inició una investigación al respecto y entrevistó a Catalina Estrada, directora de Fundacio´n Origen, quien trabaja en la parte de Desarrollo Social del proyecto y en equipo con Juanpa, en una entrevista no pudo asegurar si han entregado alguna vivienda.

"En el tema de Love Army presentamos nuestro modelo para intervenir en la parte social. La entrega de las casas la están viendo para pronto entregar ma´s. No te se´ decir; tendría que revisar co´mo esta´n las entregas. ´E´chale a tu casa´ te puede decir mejor, es quien se dedica al tema de la construccio´n" dijo Catalina Estrada al ser cuestionada sobre los avances en las entregas.

En ese mismo sentido comentó: "Hemos detectado posibilidades de temas de productividad y estamos haciendo diagno´sticos comunitarios con la gente. Contentos y con un reto muy grande, los temas que nos ocupan son el familiar y social".

"Para el tema de construccio´n puedes hablar con Love Army o E´chale a tu casa. Nosotros no damos informacio´n, no atendemos a medios de comunicacio´n porque es un acuerdo que tenemos. Estoy en una reunio´n ahora y no te puedo dar una cifra porque no me quiero equivocar, pero prefiero que Bernardo, quien lleva los nu´meros de lo que se ha entregado, sea quien se comunique contigo..." respondió la responsable al ser cuestionada sobre el número de viviendas terminadas, según la publicación.

Dicho medio acudió al municipio mexiquense constató que ninguna de las 50 edificaciones en construccio´n esta´ 100 por ciento concluida.

Por otro lado, el youtuber no ha parado de vivir y disfrutar su vida en viajes y eventos que publica en sus redes sociales.

Cabe destacar, TV Y Novelas, la jefa de Juanpa Zurita, Brenda Tubilla, es prima hermana de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Actualmente, Brenda Tubilla se desempeña como la presidenta de la compañía DW Entertainment, que representa a youtubers como Juanpa, Pamela Allier, Juca, Rix, DebRyanShow, Nath Campos y Alex Strecci, entre otros.

Además, en Brigada, la plataforma digital c por el cineasta Alfonso Cuaro´n, y donde Juanpa aseguro´ que rendiría cuentas de cada peso, no ha presentado ningún informe sobre las viviendas finalizadas. Love Army Me´xico lleva 0 de 50 casas.

Con este recuento, ha quedado la incertidumbre sobre el compromiso que asumió Juanpa Zurita con la iniciativa de la reconstruccio´n de casas en Ocuilan.

Latinos ?? Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) el 27 Ene, 2018 a las 12:16 PST

