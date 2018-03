Farándula

Juanpa Zurita y Lele Pons a punto de salir en reality show de las Kardashians

La estrecha amistad de Juanpa Zurita y Lele Pons con el mejor amigo de Kim Kardashian los puede llevar a codearse con las socialité más famosas del espectáculo

REDACCIÓN 28/03/2018 03:22 p.m.

Lele Pons y Juanpa Zurita están muy cerca de conocer a Kim Kardashian (FOTO TOMADA DE WEB)

Juanpa Zurita y Lele Pons asistieron al festival de música electrónica "Ultra" en Miami el fin de semana pasado, la pareja disfrutó de la fiesta dos días seguidos junto a sus amigos de YouTube: Mario Ruiz, RK, entre otros; pero lo que más llamo la atención fue verlos junto a Jonathan Cheban, el mejor amigo de Kim Kardashian.

De acuerdo con Grupo Formula, los youtubers compartieron fotos e historias en sus cuentas de Instagram en donde se pudo ver que tienen una amistad demasiado cercana con Cheban,

En una InstaStorie, Lele impacto con su talento de baile, no era de esperarse que todos quedaran impresionados, la venezolana baila increíble, pero su twerking en el suelo fue la sensación, por lo que el mejor amigo de Kim le grita que la ama y la nombra "la Reina del Ultra".

Por su parte Jonathan Cheban confeso que Juanpa es su mejor amigo, al menos cada año que se reúnen para ir a Ultra Music Festival.

Mi mejor amigo una vez al año, cada año, escribió.

La cercana amistad que tiene la pareja de youtubers con el mejor amigo de Kim Kardashian, los podría llevar a conocer a la socialité, o echando a volar un poco más la imaginación, participar en el reality show "Keeping up with the Kardashians".

