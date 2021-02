Detención de Juan Vergara, represalia del PRI: PRD Qroo

“Pasó diciembre, enero, ya estamos en febrero, dos meses y medio para que pudieran detener a una persona con una orden de aprehensión, yo no voy a decir si Juan Vergara es culpable o no, eso lo decidirá un juez, lo que sí quiero decir es que esto si es una represalia y también tengo que decir que esperanzas con esta procuraduría, yo no vi a Juan Vergara con lentes o con gorra o con barba larga, siempre estuvo disponible, ubicable, una personas que siempre ha estado en disposición de dar la cara, y me parece que el mensaje es claro”