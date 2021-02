¿Qué pasará con la candidatura del ex tesorero de Carlos Joaquín, acusado de lavado?

Quintana Roo (La Silla Rota).- La designación para que Juan Vergara Fernández, ex tesorero durante el gobierno de Carlos Joaquín González y acusado de lavado de dinero, aún está en el aire. La diputación federal del Distrito 03 de Benito Juárez será decidida este domingo 11 de febrero a través del Consejo Nacional de Elecciones del PRD.

El presidente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, presentó como precandidato a Juan Vergara Fernández, el pasado 16 de enero y serán los líderes nacionales del Sol Azteca quienes decidan el destino de la candidatura de Vergara Melquiades: mantenerla o sustituirla.

Juan Vergara Fernández, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fue detenido el pasado 2 de febrero y un día después salió en libertad, también fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un juez, Vergara Fernández obtuvo su libertad y también llevará su proceso fuera de la cárcel. El juez concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) seis meses para terminar las investigaciones complementarias, ya que el ex funcionario y precandidato del PRD es señalado de lavar más de 50 millones de pesos a través de empresas. El juez no retiró los derechos políticos electorales del Vergara Fernández y continúa como precandidato del Sol Azteca.

También fueron aplicadas medidas cautelares para el precandidato, entre ellas, firmas una vez al mes en el Centro de Justicia de Quintana Roo, tiene prohibido salir del país y pagó una fianza de al menos cuatro millones de pesos.

Piden auditoria

Días después de su detención, el presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Luis Pech Várguez, exigió que se auditarán y revisarán las cuentas públicas que administró durante un año y medio el ex titular de la Sefiplan.

El ex tesorero de Quintana Roo sostuvo que las cuentas públicas que administró a través de la Sefiplan fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la dependencia fiscalizadora del estado.

“Cada año las revisa la Auditoría Superior de la Federación y la del estado, ahí encontrarán sus respuestas del buen manejo del puesto”, dijo el ex titular de la Sefiplan.

Los antecedentes

Vergara Melquiades al llegar a la administración de gobierno estatal encabezada por Carlos Joaquín González, en septiembre de 2016, se encargó de la reestructuración de la deuda pública, al disminuir las tasas de interés con los bancos. La deuda equivalente a más de mil 800 millones fue extendida hasta 2042.

De acuerdo con el Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira Sala, la investigación en contra del ex titular de la Sefiplan inició en septiembre de 2017 a través de una denuncia del Servicio de la Administración Tributaria (SAT), por operaciones de procedencia ilícita.

El gobierno de Quintana Roo se desmarcó de los presuntos delitos de Juan Vergara Fernández y a través de un comunicado, señalaron que la investigación de la PGR es de carácter empresarial y actividades privadas y no delitos relacionados con su desempeño como ex titular de la Sefiplan.

Emiliano Ramos Hernández, precandidato del PRD, quien busca la presidencia de Benito Juárez, al ser cuestionado sobre el método de selección y si son investigados los precandidatos para determinar si están o no involucrados en delitos o procesos penales antes de ocupar un puesto de elección popular, sostuvo que el PRD no está obligado a investigar, pero si el partido recibe elementos contra algún precandidato, el Sol Azteca está obligado a valorar los elementos.

“Si alguien tiene una denuncia, tiene que ser investigado, tendrá que acreditar su inocencia o la autoridad su culpabilidad, eso es parejo sin importar si se trata de alguien que es precandidato nuestro o alguien del gobierno borgista, pero si llamó la atención la prontitud con la que la hicieron, la importancia que le dieron y la espectacularidad del anuncio nos deja pensar que más elementos reales como además ha demostrado con su libertad inmediata que se consiguió se trató de un desquite político. Al PRI le ardió que Gabriel Mendicuti (ex secretario de gobierno) haya sido detenido justo después de la visita de José Antonio Meade Kuribreña (precandidato del PRI a la presidencia de la república) y que haya sido detenido Mauricio Góngora, somos el único estado del país donde hubo alternancia, donde están sujetos a proceso, el ex gobernador, el ex candidato a gobernador y el ex secretario de gobierno, eso ni Veracruz lo tiene”, dijo Emiliano Ramos.

En total los dos últimos ex titulares de la Sefiplan han sido señalados de delitos, el primero es Juan Pablo Guillermo Molina, quien colaboró en el período de gobierno de Roberto Borge Angulo, y fue señalado como uno de los operadores financieros del ex gobernador quintanarroense quien está encarcelado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) ubicado en Ayala, Morelos.

El ex titular de la Sefiplan del período borgista aún no ha sido aprendido por la autoridades y mantiene un juicio político emitido por la asociación civil “Somos tus Ojos”, por el desvío de mil 400 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.

Juan Vergara Fernández, también ex titular de la Sefiplan, pero en el período de gobierno de Carlos Joaquín González, fue detenido el pasado 2 de febrero por presuntos delitos de lavado dinero, aunque logró salir en libertad para continuar su proceso, aún está por definirse su precandidatura a la diputación federal por el Distrito 03 de Benito Juárez con el PRD.