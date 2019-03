"Si Dios te hizo hombre, te mueres hombre": Juan José Origel critica el cambio de sexo de Karla Sofía

REDACCIÓN 15/03/2019 02:39 p.m.

El conductor de "Intrusos", Juan José Origel, se manifestó en contra del cambio de sexo de la actriz Karla Sofía, quien era conocido en el mundo artístico como Carlos Gascón. "Si Dios te hizo hombre, te mueres hombre", dijo el conductor advirtiendo que su comentario generaría críticas.

De acuerdo con TVNotas, hace unos días la actriz española, confirmó que estaba a punto de recibir sus papeles con el nombre de Karla Sofía, a lo que "Pepillo" replicó: oficialmente ya es "una señora".

Mira yo no sé y no me vayan a criticar y nada, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas, mis respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo... pero si ya Dios te hizo hombre, ni modo, te tienes que morir hombre... bueno esa es mi manera de pensar, podrás hacer lo que quieras de tu vida, lo que tú quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, ponerse, quitarse y así, pero cada cabeza es un mundo.

Sin embargo, este tipo de comentarios parecen no importarle a Gascón, quien aseguró:

Entonces lo único que me queda es que me den mis documentos lo que no sé es si me los darán antes de yo tenga que regresar a México. Mi nombre es Karla Sofía Gascón y mi sexo es femenino.

