¿Y Juan Gabriel? Ex manager cambia la fecha de "resurrección" del Divo

No hay plazo que no se cumpla, hoy 15 de diciembre es el día que Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel fijo para que "El Divo de Juárez" regresara de su muerte.

De acuerdo con Grupo Fórmula, hace unos meses el mundo se puso de cabeza luego de las declaraciones del ex manager de Juan Gabriel, quien reveló que la muerte de nuestro querido Juanga había sido falsa y aseguró que el cantante reapareciería publicamente el 15 de diciembre.

A pesar de que El Divo de Juárez falleció en 2016, Muñoz, su exsecretario y supuesto mánager, negó que estuviera muerto.

Ahora que llegó la fecha prevista, se retractó de sus palabras durante el programa "Al rojo vivo" de la cadena Telemundo.

Yo nunca he dicho que el día 15 iba a aparecer. A partir del día 15 [dije]", explicó en la emisión.

María Celeste Arrarás, la periodista a cargo de la emisión, lo confrontó con sus propias palabras. Le recordó a Muñoz que prometió que "posiblemente antes de Navidad" volvería Juan Gabriel.

A lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños de él. Él me dijo que iba a hablar con los medios y que dijera a ver si quieren hacer de ese día el ´Día internacional de Juan Gabriel'", detalló el exmánager.

La familia del Divo de Juárez lanzó recientemente comunicados donde reprobó las palabras del supuesto amigo cercano del intérprete. Asimismo, difundió su acta de defunción.

