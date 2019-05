Famoso psíquico asegura que Juan Gabriel está vivo y que tiene una nueva familia

REDACCIÓN 16/05/2019 02:21 p.m.

Desde la muerte de Juan Gabriel comenzaron a circular diversos rumores de que "El Divo de Juárez" sigue vivo, ahora un psíquico asegura que no ha muerto y que incluso vive con una familia nueva.

De acuerdo a El Diario, el vidente peruano Oscar Miranda, explicó en un programa televisivo que el artista tuvo un tema de salud muy complicado.

Yo veo que él se libera, yo no lo percibo muerto. Él quiso liberarse por la situación que vemos ahora, su familia, dinero. Se cansó de las discusiones y pleitos que tenía en casa y decidió salir, dijo el psíquico.

Hace unos días se le cuestionó a Oscar Miranda la posibilidad de que el cantante mexicano, Juan Gabriel reaparecerá ante el público y el mencionó que sí, aunque afirmó que actualmente vive fuera de México con otra familia.

"Él va a salir, pero más adelante. No está solo, está con una familia nueva. No está al ojo público ahora, pero él tiene otra familia. No está en México, yo lo veo en Estados Unidos", aseguró.

Por su parte, los familiares de Juan Gabriel convocaron a una rueda de prensa para el próximo 22 de mayo para aclarar todos los rumores sobre si está vivo o no.

