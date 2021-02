Juan Díaz seguirá al frente del SNTE: SEP

Luego de que un juez ordenara la suspensión de Juan Díaz de la Torre como presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el dirigente seguirá al frente del magisterio.

De acuerdo con Milenio, la noche del viernes, tras darse a conocer la decisión del juez, la dependencia federal reitero que Díaz de la Torre seguirá representado al Consejo General del SNTE.

Además, el Consejo de la Judicatura aseguró que la suspensión de Díaz de la Torre no tiene efectos restitutorios.

Entre otras cosas detalló que “la legitimación del actual Presidente del Consejo General Sindical no fue materia de la suspensión provisional; no es materia del juicio, ni se ha hecho ni se hará pronunciamiento sobre ese respecto”.

Sobre la especulación que realizaron varios medios, quienes aseguraron que Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del SNTE volvería a tomar el cargo, el Consejo de la Judicatura mencionó que “la suspensión provisional de que se trata, no tiene el efecto ni alcances suficientes para establecer que una ex dirigente reasuma funciones dentro del SNTE”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Elba Esther apoya mi alianza con AMLO: nieto

El amparo 191/2018 fue promovido por Emilia Castillo, Catalina Heredia y Rafael Olivera, donde argumenta que el sucesor de Elba Esther Gordillo en el SNTE "no cumplió con los requisitos del estatuto del sindicato y por lo tanto son nulos de pleno derecho y no pueden surtir efecto".

A finales de febrero de 2013, Díaz de la Torre tomó protesta por la madrugada, luego de la detención de Gordillo Morales en el aeropuerto de Toluca por presunta malversación de fondos del sindicato para su uso personal. Todo ocurrió en el marco de la 36 Sesión Extraordinaria del Consejo General del sindicato en Guadalajara, Jalisco.

rgg