Esta enfermedad orilló al sexólogo de "Enamorándonos" a dejar el programa

Carmen Muñoz conductora de "Enamorándonos", invitó este lunes al sexólogo Juan Carlos Acosta, que compartiera con el público la difícil situación que atraviesa, pues han sido diagnosticado Lupus.

De acuerdo con Debate, el sexólogo explicó entre lágrimas, que dejaría el programa para concentrarse en recuperar su salud: "Hace unos meses me detectaron una enfermedad llamada Lupus, es una enfermedad muy cruel porque tus defensas atacan a tus órganos, no ha sido nada fácil para mi este proceso, de hecho, ha sido muy complicado y no sé cómo tomarlo, de repente quiero seguir como fuerte en el programa, quiero seguir, más que regañando, que no es mi intención regañar, creo que lo que yo hago es defender el amor...".

Acosta comentó que viajará a otro país para poder tratarse, por lo que dejará el programa una temporada, y precisó que hará lo que está en sus manos para enfrentarse a este padecimiento.

En redes sociales, varios seguidores "Enamorándonos" mostraron su solidaridad al sexólogo.

¿QUÉ ES EL LUPUS?

El lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados (ficha informativa de los CDC). A continuación, encontrará algunos datos básicos sobre la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento.

SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes del lupus son cansancio extremo, erupción malar, inflamación de las articulaciones y fiebre sin causa aparente.

