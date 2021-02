Joven en Sonora abrió su correo y perdió su patrimonio

SONORA (La Silla Rota).- El patrimonio construido dentro de sus primeros años de trabajo como profesionista, se destruyó en escasas tres horas, las cuales bastaron para vaciar su cuenta bancaria y adquirir una deuda de más de 150 mil pesos con el banco.

Así, frente a una computadora, y sin aparente complicación, los hackers operaban desde su guarida, en alguna parte de la República Mexicana. Su próxima víctima, un joven hermosillense, pues había caído en el engaño virtual que lo llevaría a formar parte de las estadísticas de fraude cibernético, durante el martes por la tarde.

El joven de 25 años, cliente de Bancomer, quien solicitó anonimato, fue defraudado por 165 mil 800 pesos, al ser víctima de ‘Phishing´, mecanismo que consiste en suplantar la identidad del cliente, una vez que el ladrón accede a sus datos personales a través de un correo electrónico que redirecciona a una página apócrifa de la institución bancaria.

Esto le hizo reflexionar acerca de que solicitar un crédito al banco por arriba de 100 mil pesos a través de la aplicación móvil o página de internet bancaria a nombre de un cliente, resulta muy sencillo para los hackers, puesto que las instituciones financieras ofrecen cada vez más facilidades en el proceso de autorización de préstamos.

En dicha página aparentemente oficial, se solicita información de número de tarjeta y NIP, esto como requisito para desbloquear la cuenta, por un candado que supuestamente interpuso el banco al detectar movimientos financieros sospechosos.

El cliente defraudado, ingresó dichos datos personales, al recibir el mensaje por correo de BBVAA Bancomer y tres horas más tardes ya era víctima de fraude cibernético.

A través de una alerta en la aplicación de Banca Móvil, el cliente se percata del retiro de 3 mil pesos, por lo que de inmediato procede a cancelar la cuenta vía telefónica en la línea Bancomer.

Los movimientos detectados en su cuenta al consultar desde la sucursal bancaria, al día siguiente del fraude, además del préstamo autorizado de más de 100 mil pesos fueron, dos retiros, uno de 3 mil pesos y otro de 4 mil 500, además de tres compras por internet, las cuales suman 29 mil 500 pesos.

La víctima requirió al banco la devolución del dinero retirado y la cancelación del crédito, sin embargo, la institución le otorgó un plazo de 15 días hábiles para resolver la situación.

Blanca Alicia Rosas López sub delegada de Condusef dijo que los préstamos autorizados por el banco y no reconocidos por el cliente, se pueden cancelar en un periodo de 10 días y que los fraudes cometidos por hackers, son tarea de la policía cibernética, misma que ya opera en Sonora.

“Si nosotros tenemos registrado las alertas al celular, cada vez que hagamos una compra nos va a enviar un aviso a nuestro teléfono por eso es muy importante tenerlas, porque si a ti te llega una compra que no realizaste, inmediatamente detectas que algo está mal”

En caso de que el dictamen no se resuelva a favor del usuario, la Condusef actúa con el proceso de reclamación contra el banco.

REPUNTAN EN SONORA CASOS DE ROBO DE IDENTIDAD

Este año los robos de identidad se dispararon, pues de enero a junio se han contabilizado 37 casos en Sonora, mientras que en todo 2017, la cifra de cerró en 47 registros, por lo que la Condusef advierte que pudiera duplicarse este tipo de estafa bancaria en el corte de diciembre.

Blanca Alicia Rosas López, sub delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financierios CONDUSEF, dijo que las causas del robo de identidad, han sido cargos no reconocidos en la cuenta, consumos no reconocidos, consumos vía internet y transferencias electrónica no reconocidas.

En tanto, la variación que presentan estos movimientos fraudulentos, específicamente en cargos no reconocidos, es del 30.6 por ciento de aumento entre 2017 y 2018, pues pasó de 49 a 64 casos respectivamente.

“No tenemos que aceptar a gente que no conocemos, porque no sabemos cuáles son sus intenciones y muchas veces son malas, porque ya tiran un anzuelo respecto a nuestra economía al decirles que hay una transferencia que no se ha podido completar, que hay un cargo por verificar, entre otras cosas, los bancos no envían mensajes, ni hacen llamadas”.

Por tanto, la Conducef recomienda no hace vínculos por internet o vía telefónica con direcciones y números desconocidos.

“El Hacker o la persona mal intencionada, cuando crea su cuenta le pone un nombre de dirección que sea muy parecida a la del banco, pero no lo es y los bancos no mandan correos electrónicos a los usuarios, para acceder a su cuenta”.

