Joven se quita el ombligo para regalárselo a su novio en señal de amor

La joven Paulina Casillas de 23 años tenía constantes rencillas con su familia, quienes no aceptaban su afición por los tatuajes y las modificaciones corporales.

Tras estas discusiones tomó la decisión de cometer un acto que la protagonista califica actualmente como "imprudente" e "impulsivo".

Tal y como revela al medio británico Daily Mail, Paulina Casillas decidió extirparse el ombligo con el objetivo simbólico de "quitarse" la unión física que tenía con su familia.

De alguna manera quería desprenderme de todo, así que decidí quitarme el ombligo, aseguró.

La piel extirpada se la regaló a su novio dentro de una pequeña bolsa con una nota que decía "te amo", en señal de su amor.

Estaba muy enamorada de mi novio de entonces, él me apoyó en muchos momentos difíciles y es una de las personas más influyentes de mi vida. Fue algo que hice en el impulso del momento, éramos jóvenes y estúpidos, pero así es como me sentía, confesó.

La operación no salió como esperaba

La joven acudió a un profesional de su confianza, pero al parecer no fue como ella creía, ya que, según explicó, no le dieron buenos consejos para curar la herida y se le infectó.

"Sufrí, estuve días enteros en la cama como si estuviera en cuarentena, no podía estirarme, empujar, lavantarme o reírme". Comenta también que finalmente se curó solo, pero le quedará marca para siempre.

La joven confiesa que la relación con sus padres ha mejorado mucho desde este hecho y ahora se da cuenta de lo irreversible de su decisión. También se muestra apenada por cómo hizo sentir a su madre: "Me arrepiento cuando me pongo en la posición de mi madre, tuvo que haber sido devastador para ella, estaba tan triste". Actualmente siente que ha madurado y le ha enseñado a pensar las cosas dos veces antes de hacerlas: "Aunque lo hice por las razones equivocada, me ha enseñado a que debo pensar antes de actuar y es un buen recordatorio que me caracteriza".

