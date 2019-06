Joven cae de 12 metros y se destroza la cabeza en Chalco

Un hombre de 27 años de edad falleció de manera instantánea cuando cayó de una altura de 12 metros, el hombre se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el techo de una fábrica de dulces en Chalco.

La víctima fue identificada cono Ismael Omar de 27 años, se destrozó la cabeza al caer del techo que se encontraba arreglando en la fábrica con razón social “Mister Señor Pistacho”, ubicado en la avenida San Isidro, esquina con Niño Artillero, en la colonia La Conchita.

El joven pisó una lámina de plástico que no soportó su peso y a consecuencia cayó al suelo golpeándose fuertemente la cabeza. Debido a que no portaba equipo de seguridad, no tuvo posibilidad de sobrevivir.

Luego del accidente, agentes del Ministerio Público arribaron al lugar, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

vmff