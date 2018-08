Eiza González hace videollamada a fan y la encuentra haciendo del baño

REDACCIÓN 30/08/2018 03:00 p.m.

Agencia México: Eiza González decidió dejar a un lado la polémica que la ha rodeado en las últimas semanas y para tener un rato de comunicación cercana con sus seguidores, realizó un enlace "en vivo" en el que decidió hacer algunas videollamadas, lo que jamás imaginó es que encontraría a uno de sus fans haciendo del baño.

Explicando que era poco hábil para eso de la tecnología, González pidió a sus fanáticos que le enviaran solicitud para poder platicar con ellos, momento en que se observa la imagen de una pared.

Sorprendida por lo captado en su celular, la actriz mexicana dijo: "Hola, ¿con quién estoy hablando?, a lo que se escuchó una voz de mujer contestar el saludo y decir "¡espérame tantito!".

Sin comprender lo que pasaba realmente, Eiza lanzó una carcajada y expresó: "es que deja que me dé una manita de gato", momento en que la fan explicó: "no, es que no pensé que ibas a contestar y estoy en el baño". Atacada de la risa, González no dudó en preguntarle: "¿estás haciendo del uno o del dos?, y tras una pausa, indagó: "Si estás haciendo del dos, igual tómate tu tiempo, o sea, no hay prisa aquí te espero. Neta no te quiero presionar, porque a veces es importante estar enfocado en lo que uno estás haciendo".

La mujer de la videollamada le explicó que estaba haciendo pipi, y con una gran sonrisa, la actriz y cantante manifestó: "¡esto es lo mejor que me ha pasado en la vida!".

El gracioso video ya comenzó a dar la vuelta en redes sociales, donde los internautas no paran de reír con la reacción de la mexicana ante este bochornoso imprevisto por parte de su incondicional.

