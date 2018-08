Asesinan en Culiacán a Joseph García, coach de ex Miss México

REDACCIÓN 01/08/2018 05:00 p.m.

Joseph García, coordinador de eventos de moda y primer coach de la ex Miss México, Denisse Franco, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Los vecinos del coach, se percataron de movimientos sospechosos al interior de la vivienda alrededor de las 19:40 horas y decidieron llamar a las autoridades.

De acuerdo con Debate, cuando las autoridades arribaron, se supo que Joseph fue asesinado con arma blanca. El acceso a la prensa fue prohibido pues se trataba de una zona privada.

Al respecto, la ex modelo Denisse Franco y Perla Beltrán, quien fue Nuestra Belleza Mundo 2008, manifestaron sus condolencias a través de su cuenta oficial de Instagram.

Nunca sabes cuándo será la última vez que veras a una persona, agradece y ama a las personas que tienes a tu alrededor o un día puede ser muy tarde... A veces me pregunto porque las personas buenas tienen que partir antes, él tenía muchos sueños, una vida por delante, no hay palabras para describir lo que siento en estos momentos, ni para escribir en unas líneas el aprecio que le tenía y siempre le tendré..., escribió en la publicación.

nl

