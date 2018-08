José Manuel Figueroa despotrica contra Maribel, señala que su madre sí es una mujer preparada

REDACCIÓN 24/08/2018 02:54 p.m.

Agencia México: Luego de que Julián Figueroa revelara que por ahora no desea buscar un acercamiento con José Manuel Figuera, mismo que previamente declaró que lo considera su hermanastro, el ex de Ninel Conde arremetió contra el también hijo de Maribel Guardia y contra la actriz al decir que su mamá sí es una mujer preparada.

Durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México, José Manuel aseguró que Julián mintió a los medios de comunicación cuando relató que su padre murió en sus brazos, y aprovechando el momento, no dudó en comparar el tipo de madre que cada uno tiene.

Sobre su declaración con relación a que Julián no es su hermano, sino su hermanastro, José Manuel reiteró: “no voy a cambiar ni a pedir una disculpa por algo que es una realidad, Maribel no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Tere”.

Acto seguido, comparó la faceta profesional de las dos mujeres que, entre otras, fueron en algún momento la pareja sentimental de Joan Sebastian. “Y así como Maribel hizo grandes películas con Rafael Inclán, con Alfonso Zayas, en la época de las ficheras, mi madre en esa época se estaba educando como Maestra de Lenguas, es una mujer de universidad, entonces, pues bueno (qué más puedo decir)”.

Al respecto de la molestia que tiene con su medio hermano, contó: “no por darle una entrevista a ustedes voy a mentirles y decirles que mi padre murió entre mis brazos, cuando todo mundo sabe que es una mentira, no lo voy a hacer por vender una nota, porque es traicionar el recuerdo de una persona que yo amé, lo adoré, y que me partió la madre cuando se murió, y me destrozó, y nadie estuvo conmigo, todos me atacaron, no me pregunten a mí, hagan el trabajo y pregúntenle a mucha gente que estuvo presente cuando murió mi padre”, sentenció.

Hasta el momento, ni Julián ni Maribel han dado respuesta a estas declaraciones de José Manuel Figueroa.





