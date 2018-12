José José hace insólito anuncio para el 2019

REDACCIÓN 27/12/2018 04:50 p.m.

Tras la constante polémica sobre el estado de salud de José José; y la guerra de declaraciones entre su actual pareja y sus hijos, "El Príncipe de la canción" reapareció para hacer un insólito anuncio para el 2019.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el cantante compartió un mensaje a través de Twitter donde confirmó que se encuentra en buen estado de salud, incluso mencionó que espera pronto regresar a los escenarios.

A mi gran familia el público un abrazo de Navidad con todo cariño, estoy muy bien de salud, espero reaparecer el año venidero. Que el Año Nuevo les traiga lo mejor del mundo en salud y alegría. Que Dios los bendiga a todos. – José José, escribió en el tuit el intérprete.

Miles de seguidores agradecieron la noticia y enviaron de vuelta sus felicitaciones y buenos deseos por estas fechas decembrinas.

Sin embargo, también hubo quien comentó que posiblemente él no habría escrito el mensaje. Por lo que exigieron enviara un video para que todos pudieran confirmar su estado de salud.

LA POLÉMICA

En meses pasados, los hijos del cantante José Joel y Marysol Sosa han estado al frente de los señalamientos respecto a la salud de su padre. Acusando a su actual pareja, Sarita de tenerlo prácticamente secuestrado en Miami.

No obstante, a mediados de octubre, José José envió una grabación través de sus redes para desmentir tales acusaciones.

"Y quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, eso no es cierto amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital.", afirmó el intérprete en ese entonces.

