Que si lo tienen secuestrado, que si ya murió, algo esconde José José. Una ola de rumores circulan en redes sociales sobre el "Príncipe de la canción", luego de que fuera sometido a una operación para extirparle el cáncer en el páncreas y se mudara a Miami para recuperarse.

De acuerdo con La Tribuna, José José rompe el silencio y aclara si lo tienen secuestrado; el cantante lanzó un video a manera e comunicado para sus fans.El clip solo cuenta con un audio en el que el mismo cantante explica cómo está recuperándose y en dónde se encuentra.

Hola mi familia querida, les habla José José para saludarles, para abrazarles, para reportarme con ustedes de que estoy muy bien, gracias a Dios, con los cuidados de Sarita, mi hija, aquí en nuestra casa", inicia su comunicado 'El Príncipe de la canción'.

Y quería reportarme también con ustedes porque he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, eso no es cierto amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital", aseguró el cantante, declaración con la que desmintió los rumores que han surgido en las últimas semanas.



Asimismo, José José habló del proceso de recuperación que ha tenido:

He estado mejorando, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor. Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser amigos. Así que por favor sepan que estoy muy bien, en mi casa, con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos".

Finalmente, el intérprete agradeció la preocupación que han tenido sus seguidores y les envió un abrazo.



Usuarios de redes sociales mostraron su alegría por escuchar de la voz del artista que José José mejora, sin embargo, no faltaron los internautas que criticaron el hecho de que el cantante no se muestra en el video, lo cual los lleva a pensar que algo se oculta.

