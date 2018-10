¿José José está agonizando? Su hijo revela el estado de salud del cantante

REDACCIÓN 13/10/2018 11:20 a.m.

Mucho se ha hablado de José José tras ser operado por un cáncer de páncreas que amenazaba su vida, ante la poca información que ha revelado su familia sobre su recuperación han surgido terribles rumores que aseguran que José José esta agonizando en Miami.

De acuerdo con Grupo Fórmula, ante la polémica, su hijo José Joel rompe el silencio y habla de la salud del "Príncipe de la canción". Mediante un video que difundió en sus redes sociales, explicó que su padre está recuperándose del cáncer de páncreas que le extirparon el año pasado, aunque el proceso es muy lento, también aseguró que a pesar de la distancia tiene comunicación con su papá cada semana.

"estamos investigando, estamos resolviendo y estamos aterrizando, justamente para no hacer chismes, para no andar en dimes y diretes, para no hacer más bulla de lo que es, explica José Joel

Por otro lado les repito, José José, mi padre, nuestro José José, nuestro ´Príncipe' se está recuperando, ahí va, ahí la lleva, un cáncer de páncreas, despacito, está muy delgadito, sigue ganando peso, pero de repente lo pierde, nada está escrito, todo está en manos de Dios y todo puede pasar, pero al día de hoy ahí sigue, explicó el también cantante.

Agregó que quiere aclarar que "toda esta maraña, de la cual nos estamos enterando, se está resolviendo, de ser verdad se tiene que investigar, se tiene que resolver por el bienestar primeramente de mi señor padre, y obviamente de toda la familia" aseguró en su video.

