Hijo de Eugenio Derbez se burla de "Enamorándonos" y usuarios lo tunden

El día de ayer José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo publicó una serie de historias a través de su cuenta de Instagram, donde se burló del programa "Enamorándonos", pero usuarios de redes sociales se burlaron de él.

De acuerdo a Grupo Fórmula, José Eduardo Derbez se burló tanto del programa como de sus participantes.

"¿Se imaginan que los influencers de verdad trabajaran? México sería otros", escribió el actor junto a emjis de carcajadas.

Tras compartir su publicación donde aparece Carmen Muñoz y todos los amorosos los mensajes no se hicieron esperar.

"Please, no presuman que salen en esto [´Enamorándonos´] no es de orgullo".

Posteriormente, las imágenes fueron retomadas por una cuenta privada en Instagram de fans del programa, @Chismes.de.enamorandonos, donde varios coincidieron con la opinión del actor.

Sin embargo, otros usuarios señalaron que el actor vive y consigue trabajo gracias a los apellidos de sus dos padres, quienes son famosos y cuentan con largas trayectorias.

