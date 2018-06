ELECCIONES 2018

Meade confía en que indecisos en encuestas le den el triunfo

Afirma el candidato que si de la mitad que contesta una encuesta, el 30% está indeciso es porque está pensando en su propuesta

REDACCIÓN 26/06/2018 09:05 p.m.

Meade afirma que ganará la elección del próximo domingo con estructura y activismo, y quienes amenazan con sacar "tigres y diablos", lo hacen porque se han percatado de que ya perdieron

El candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade afirmó que ganará la elección y que cuando se levanta una encuesta y la mitad no contesta, "eso quiere decir que está pensando en nosotros".

Insistió en que si de la mitad que contesta, el 30% está indeciso, "está pensando en nosotros, quiere decir que cuando la encuesta ofrece un resultado, está hablando solamente del 30% que sí contestó, eso quiere decir que el 70% no se pronuncia en una encuesta, y ese 70% no va a votar por el que no ha trabajado", afirmó.

Por ello, el candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, afirmó en Tixcacal, Yucatán, que ganará la elección del próximo domingo con estructura y activismo, y quienes amenazan con sacar "tigres y diablos", lo hacen porque se han percatado de que ya perdieron.

"Ni con tigres ni con diablos, esta elección se gana con estructura, activismo, ideas, propuestas, haciendo campaña todos los días; quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos ya se dio cuenta en su corazón que perdió esta elección, que la perdió por soberbio", enfatizó el abanderado presidencial en una reunión con educadores y líderes de pueblos originarios del sureste mexicano, agrupados en Nueva Alianza.

Este martes, LA SILLA ROTA publicó que s i hoy fueran las elecciones a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición "Juntos haremos Historia" (Morena-PT-PES) ganaría con 51.7% de los votos, 30 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, de acuerdo con una encuesta de ENKOLL patrocinada por esta casa editorial.

Ricardo Anaya, de la coalición "Por México al Frente" (PAN-PRD-MC) quedaría en segundo sitio con 21.9% de intención de voto y José Antonio Meade, de la alianza "Todos por México" (PRI-PVEM-Panal) se ubicaría en el tercer sitio con 19.2% de los sufragios. Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", candidato sin partido, tendría 7.2 por ciento.

Acompañado por Luis Castro Obregón, presidente de ese partido político, el candidato de la coalición Todos por México llamó a seguir haciendo la tarea de aquí al domingo, día de la elección.

José Antonio Meade destacó que, en cambio, en la coalición que lo postula, todas y todos han entregado una vida al servicio público, están comprometidos, han dado resultados, formado estructura y activismo.

En su mensaje, el abanderado presidencial hizo notar que quienes están familiarizados con la educación también saben hacer cuentas y reflexionó en torno al tema de las encuestas.

Por la mañana, José Antonio Meade, consideró que advertencias como "soltar al tigre" o "demonios" son señales de que sus adversarios temen por una derrota.

"Las amenazas de soltar tigres y demonios no son otra cosa más que miedo a perder la elección. Cada vez más ciudadanos se suman a este proyecto de futuro y certidumbre, lo que se traducirá en votos libres, razonados y conscientes. Desde ahora les doy las gracias. ¡Vamos a ganar!", tuiteó Meade este martes.

Las amenazas de soltar tigres y demonios no son otra cosa más que miedo a perder la elección. Cada vez más ciudadanos se suman a este proyecto de futuro y certidumbre, lo que se traducirá en votos libres, razonados y conscientes. Desde ahora les doy las gracias. ¡Vamos a ganar! — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 26 de junio de 2018

El lunes en conferencia de prensa en el Senado, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, afirmó que ella no permitirá un fraude electoral y si pretenden llevar a cabo una acción así, se encontrarán con el "diablo".

Las amenazas de soltar tigres y demonios no son otra cosa más que miedo a perder la elección. Cada vez más ciudadanos se suman a este proyecto de futuro y certidumbre, lo que se traducirá en votos libres, razonados y conscientes. Desde ahora les doy las gracias. ¡Vamos a ganar! — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 26 de junio de 2018

El 9 de marzo durante su mensaje en la 81 Convención Bancaria, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", comentó que en caso de fraude se retirará y habrá que ver "quién amarra al Tigre".

"Yo tengo dos caminos después del primero de julio: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Me quiero ir a Palenque tranquilo, si las elecciones son limpias y libres, me voy a Palenque; también si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre, el que suelte el tigre que lo amarre, yo ya no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral", declaró AMLO.

LEA TAMBIEN Amenazas de Morena, por miedo a perder elección: Meade El candidato del PRI responde a la presidenta de Morena, quien dijo que de haber un fraude se "van a encontrar al diablo"

LEA TAMBIEN Pide Meade decirle "no" a alternativas que arriesguen a familias El candidato de la coalición "Todos por México" llama a escuchar las señales para evitar poner en riesgo al país con amnistía a criminales, eliminar seguro popu

AJ