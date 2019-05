Alberto "El Güero" Castro revela si él será el director de la bioserie de Angélica Rivera

REDACCIÓN 24/05/2019 02:56 p.m.

José Alberto "El Güero" Castro, ex pareja de Angélica Rivera, aseguró que de momento no se plantea la posibilidad de relatar la vida de la ex primera dama de México y madre de sus hijas a través de una bioserie y mucho menos que él sea el director.

En entrevista para el programa Un Nuevo Día, el productor respondió con una gran sonrisa al cuestionamiento sobre si él podría estar al frente de esa posible iniciativa.

¡Híjole!, creo que es difícil, creo que es una parte un poco difícil. Hoy es algo que no me planteo, independientemente eso ya será si eso decide hacerlo ella un día o no, pero no sé, no me lo cuestiono (ahora), externó.

Por otro lado "El Güero" Castro, confesó que tiene una relación amistosa con "La Gaviota", la cual está basada principalmente en lo relacionado a sus tres hijas.

Ella es la mamá de mis hijas, nunca voy a dejar de agradecerle las tres hijas tan maravillosas que me dio, tenemos una relación muy clara y muy adulta, la comunicación que mantenemos es por nuestras hijas y por el bien de ellas, soy muy respetuoso de su espacio y de su vida personal. Mantenemos una amistad obvia, una amistad en cuanto a lo que puedas platicar y puedas llevar por la parte de tus hijos".

Al respecto de la nueva relación sentimental de Enrique Peña Nieto, expresidente de México y exesposo de Rivera, el productor expresó:

No sé cuáles sean los motivos completos por lo que pueda haber una separación o no, lo que sí entiendo es que es el término de una relación, y bueno, él está rehaciendo su vida, yo creo que ella rehará la de ella también".

