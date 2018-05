Johnnie Walker lanzará whisky en honor a "Game of Thrones"

REDACCIÓN 09/05/2018 06:35 p.m.

El whisky Johnnie Walker pondrá a la venta White Walker, su edición especial con motivo de la última temporada de la serie "Game of Thrones", así lo informó la marca a través de su cuenta de Twitter la semana pasada.

De acuerdo con ADN 40, a través de un video de 20 segundos, la marca indicó que el producto estará a la venta a partir de otoño de este año.

Scotch is coming to the realm this Fall - White Walker by Johnnie Walker. @GameOfThrones pic.twitter.com/x4Gg3P6d7f