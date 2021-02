John Kelly contradice a Trump: México no pagará el muro

La promesa de Trump fue que los contribuyentes estadunidenses no pondrían un dólar. (Tomada de la web).

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, admitió ante los miembros del Grupo Legislativo Hispano (CHC) de la Cámara de Representantes que no hay manera de que México pague un muro en la frontera y que durante una campaña presidencial se hacen promesas “desinformadas”.

Cuatro legisladores participantes en el encuentro, citados de manera anónima por The Washington Post, dijeron que Kelly concedió que no habrá un muro que “sea pagado por México” y que "no habrá un muro de mar a mar”.

“Ciertas cosas se dicen en la campaña que son desinformadas”, dijo Kelly de acuerdo con los legisladores, en alusión al muro, una de las principales promesas de campaña del entonces candidato presidencial Donald Trump.

“Una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Es realmente difícil”, agregó Kelly, quien según la versión usó la frase “barrera física" en lugar de muro en varias ocasiones.

Asimismo se acreditó haber influido en la evolución de la postura de Trump sobre ciertos temas, incluido el muro y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA.

“(Donald Trump) hizo campaña contra DACA... (ahora) se ha suavizado”, indicó.

El representante demócrata Rubén Gallego confirmó por separado en una entrevista con CNN las declaraciones de Kelly.

Después del encuentro con el CHC, Kelly confió ante los reporteros que espera se logre un acuerdo sobre DACA, que beneficia a 690 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos.

“Ambos partidos han aceptado reunirse en un grupo más pequeño y buscar lo que creen que es el mejor acuerdo sobre DACA y después por supuesto presentárselo al presidente”, dijo.





Así va la negociaciación en Washington

La perspectiva de Kelly surge en medio de los esfuerzos de republicanos y demócratas que buscan evitar un cierre del gobierno federal este viernes y en momentos en que la migración aparece como un factor clave para lograr un acuerdo.

Decenas de jóvenes soñadores desafiaron las bajas temperaturas y realizaron una protesta está tarde frente al Capitolio para exigir a republicanos y demócratas que no los utilicen como fichas de negociación en el tema presupuestal.

"Ellos están usando nuestras vidas, nuestras historias como una forma para tener un muro y yo no creo que esa se la manera de hacerlo", dijo en entrevista el "dreamer" Joseph Trujillo.

"Porque yo creo que merezco más como un ser humano que ser una ficha de negociación", destacó.

A tres días del vencimiento del plazo, los republicanos presentaron un nuevo plan temporal para financiar al gobierno hasta el 16 de febrero y postergar una decisión sobre DACA.

Demócratas desean incluir una solución para DACA como condición para apoyar un arreglo y una treintena de republicanos conservadores del Caucus de la Libertad condicionaron su apoyo a un acuerdo temporal a que se incluya otra propuesta migratoria de línea dura del republicano Bob Goodlatte.

ams