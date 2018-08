"John" se convierte en huracán en las costas del Pacífico

La tarde de este lunes, "John" evolucionó a huracán categoría 1 en el Océano Pacífico y afectará a varios estados de la Republica, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

TAMBIÉN PUEDES LEER: Los estragos del huracán "Bud" en las costas del Pacífico

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que "John" tiene vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y se desplaza al noroeste a 13 kilómetros por hora.

En un comunicado, indicó que la circulación de sus bandas nubosas ocasionará tormentas intensas en localidades de Jalisco, Colima y Michoacán, así como tormentas muy fuertes en áreas de Nayarit.

A la misma hora, explicó, la tormenta tropical Ileana se ubicó a 245 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos de 100 kilómetros por hora, rachas de 120 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a 28 kilómetros por hora.

Debido a su cercanía, Ileana origina tormentas intensas en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y tormentas fuertes en estados del centro de México.

Además se estiman vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de dos a cuatro metros en las costas de Guerreo y Oaxaca.



El SMN indicó que continúa activa la zona de vigilancia desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y desde Los Barriles hasta Todos Santos, incluyendo Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Por tales condiciones, se pidió a la población en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Ello, ante posibles deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones o afectaciones en caminos y tramos carreteros y saturación de drenajes.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en México, alertó a sus connacionales a tener precaución en los estados antes mencionados por las fuertes lluvias.

Weather Alert – U.S. Embassy Mexico City, U.S Consulate General Guadalajara, and U.S. Consulate General, Tijuana Mexico (August 6, 2018) https://t.co/kCwsPgQX39