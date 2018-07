Cine

Joaquin Phoenix será el nuevo Joker en la cinta de Warner Bros.

La nueva película de The Joker contará la historia y los orígenes del villano

REDACCIÓN 11/07/2018 04:12 p.m.

Confirman que Joaquin Phoenix será el Guasón en la nueva película de Warner Bros. (FOTO TOMADA DE WEB)

Ya es un hecho la película de The Joker y ya tenemos protagonista, Warner Brothers ha confirmado al actor Joaquin Phoenix como intérprete del temible Guasón en la cinta que contara los orígenes del enemigo de Batman,

De acuerdo con Publimetro, esta película sería la primera de la nueva línea de DC Dark y contará con un presupuesto de 55 millones de dólares. La historia abordará los inicios de la carrera criminal del The Joker y supuestamente ambientada en los años 80.

Todd Phillips será el encargado de dirigirla y contará con la producción de Emma Tillinger Koskoff ("El lobo deWall Street") y Richard Baratta como productor ejecutivo. Se espera que la producción inicie en septiembre en la ciudad de Nueva York. Se espera que esté lista para arrasar con taquillas a finales del 2019.

Warner Bros descrito esta película como "la exploración de un hombre ignorado por la sociedad que, no solo tienen un temperamento rudo, sino también una historia de amenazas más profunda".

La cinta, que tendrá un corte más noir al estilo de las cintas de Scorsese, estará ambientada en Ciudad Gótica en la década de los 80 y estará alejada por completo del concepto y los otros superhéroes de DC Comics, por lo que no contará con ningún actor de La Liga de la Justicia, Batman vs Superman o Escuadrón suicida, indicó el diario inglés The Guardian.

