Imitador de Juan Gabriel asegura que Joaquín Muñoz lo utilizó para hacer creer al público que el cantante estaba vivo

Hace unos meses el ex manager de Juan Gabriel inició un fuerte rumor sobre el cantante, aseguró que "El Divo de Juárez" había fingido su muerte y que estaba preparando todo para regresar al ojo pública. La noticia conmocionó al mundo y tal parece que el "teatrito" se le está cayendo, pues un imitador de Juanga asegura que los supuestos audios que difunde Muñoz como prueba de que Juan Gabriel esta vivo, fueron grabados por el.

De acuerdo con Grupo Fórmula, durante 10 años Juan Pedro Cruz ha sido imitador de Juan Gabriel y recientemente, en una entrevista para el programa "Suelta la Sopa", aseguró que Joaquín Muñoz, ex manager del cantante, lo engañó al pedirle grabar unos audios fingiendo la voz del desaparecido Divo de Juárez.

"Ingenuamente hasta después pensé en las consecuencias que puede tener una situación como esta, porque de haberlo sabido, obviamente no lo hubiera hecho", dijo sobre Muñoz el señor Cruz.

Además, explicó cómo fue que sí llegó a grabar el audio para Joaquín, los cuales fueron sacados de contexto:

"Todos los días tengo la suerte de tener la atención de gente que amablemente, visita mi trabajo en redes sociales, entonces ellos le piden saludos a Juan Pedro Cruz, y en ese momento ¿qué más puedo hacer? ¿de qué manera puedo agradecer un momento de su tiempo? entonces yo envíe saludos que, para la mamá, para el papá", refirió el imitador.

Entonces, los audios en realidad fueron retomados de sus videos transmitidos en redes sociales.

"Es por ahí que un buen día se coló este audio del cual estamos en este momento platicando. Era un saludo para una persona que presentaba un libro, y así me lo puntualizaron. No me lo pidieron para Joaquín Muñoz, yo creo que las cosas se dieron muy a modo para poder acomodarlas de esa manera, porque ahí hubo otras intenciones, yo le mandé el saludo a Joaquín", explicó.

Juan Pedro cuenta que muchas veces las personas le piden que acompañe los saludos con una pequeña ointerpretación de algún famoso tema de Juan Gabriel, por eso el audio en donde felicitan a Joaquín por su libro contiene una canción. Además aclaró que no recibió ningún pago y que tampoco hubo acuerdo entre Muñoz y él.

