Así recordaron a Joan Sebastian a 3 años de su muerte

JULIANTLA, GUERRERO. A tres años de su muerte, amigos, familiares y admiradores Joan Sebastian lo recordaron con música de banda y una misa en su memoria.

Federico, Ana María y Juan Marcos, hermanos del cantautor, además de su viuda Alina Espín y sus hijas Marce y Dejave, se dieron cita en el mausoleo en el que descansan los restos del Poeta del Pueblo y posteriormente participaron en la misa católica que se llevó a cabo en la iglesia del pueblo, la de la Virgen del Rosario.

Federico Figueroa, hermano del llamado Huracán del Sur, agradeció que el público mantenga en su mente al llamado Huracán del Sur.

"Agradecerles y mandarles un saludo a todos los fanáticos de él, a los seguidores y decirles que el cariño que sienten por él y que a través de los años le han demostrado después de que él está ausente de alguna forma en lo físico está ausente, pero en el espíritu se queda, en el alma, sus recuerdos están aquí con nosotros, y agradecerle a la gente el cariño que tiene para con la familia.

En el atrio de la iglesia, el empresario dijo que lo que más extraña de Joan son sus consejos y sus regaños.

"A mí me hace falta mucho en lo particular, en los consejos que me daba, en los regaños porque también los regaños sirven, siempre fue una persona que trató para conmigo siempre me hizo ver mis errores, siempre quiso que yo fuera un mejor hombre, un mejor ser humano y trato de hacerlo, en memoria de él trato de ser lo más apegado a las creencias de él", dijo.

Su viuda Alina evitó responder preguntas de la prensa.

Familiares, amigos y admiradores del cantautor Joan Sebastián lo recuerdan a 3 años de su muerte en su natal Juliantla, Guerrero.

En este momento en la Iglesia del pueblo se celebrará una misa católica en su memoria.

Mas tarde se llevará a cabo una cabalgata para recordarlo pic.twitter.com/DPKooIP4Ld — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) 13 de julio de 2018

Al concluir la misa salió por uno de los costados de la iglesia para dirigirse a su camioneta.

En el camino fue abordada por reporteros, pero apenas respondió unas palabras.

"Gracias por estar aquí a todos, por el cariño, por recordarlo, por no olvidarlo, gracias", expresó antes de encerrarse en su camioneta.

En cambio Juan Marcos y Ana María, hermanos de Joan, sí atendieron a los reporteros.

"Tres años, increíble, como siempre con muchísisisimo amor, creo que entre más pasa el tiempo más presente está mi hermano y siempre así con todo lo que él nos dejó, todo lo que él nos enseñó, así lo recuerdo", dijo Ana María.

La mujer, quien encabeza uno de los clubes de fans más grandes de Joan, dijo estar sorprendida por la cantidad de fotografías, videos y frases que sus admiradores comparten entre sí.

"Nosotros tenemos un grupo, mis hermanas y yo de fans de Joan Sebastian, que se llama Unidos por Amor por Joan Sebastian, somos como 27 mil y todos los días es increíble, increíble que todos los días tengan para saludar una fotografía, un video de mi hermano, una frase muy presente siempre, es increíble y nosotros obviamente muy agradecidas con el corazón porque las muestras de cariño son muchas, muy grandes, y tenemos admiradores de mi hermano de todas partes de cualquier País", expresó.

Juan Marcos dijo que conmemoraciones como la de este viernes le provocan sentimientos encontrados.

A tres años de su muerte, amigos, familiares y fans del cantautor Joan Sebastian lo recuerdan en su natal #Juliantla Guerrero. pic.twitter.com/6owXM3Y3N1 — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) 13 de julio de 2018

Por un lado la nostalgia por la partida de su hermano y por el otro el agradecimiento por las muestras de cariño que recibe la familia Figueroa.

"Es algo de sentimientos encontrados donde sigues notando el cariño de la gente para con mi hermano y a la vez el sentimiento de nostalgia por su partida, el sentimiento que extrañas su presencia, pero es algo que el tiempo es el mejor remedio para esto", dijo.

Desde muy temprano una banda interpretó los éxitos de Joan en su mausoleo.

Ahí se dieron cita familiares y amigos, quienes corearon las canciones.

Flores rojas, blancas y amarillas adornaron su tumba.

Además de la misa, en la que se pidió por el descanso de Joan, sus amigos organizaron una cabalgata en su rancho de Teacalco, Guerrero, la cual concluyó con un jaripeo justo en el sitio donde Joan Sebastian falleció la tarde del 13 de julio de 2015.

