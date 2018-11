Así de sensual fue el baile de Yanet García con su disfraz de Gatúbela

REDACCIÓN 31/10/2018 08:51 p.m.

“La chica del clima” sigue acaparando las miradas de todos y en el Halloween de “Hoy” no fue la excepción. Yanet García lució con un entallado traje de Gatúbela que resaltó sus magníficas curvas y además conquistó a todos con un sensual baile.

De acuerdo con Publimetro, la conductora presumió la cola de su traje y junto con ella su famoso trasero, como podemos ver en la siguiente imagen.

Además de eso Yanet no dudó en jugar con la llamativa y larga cola mientras presentaba su sección del clima. Aquí el momento.

