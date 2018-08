Le llueven burlas al ex de Yanet García por perder torneo de Call of Duty

REDACCIÓN 22/08/2018 03:58 p.m.

Agencia México: La ruptura entre la conductora Yanet García y Douglas Martin, jugador profesional de Call of Duty, sigue dando de qué hablar a un mes de hacerse oficial su rompimiento, la derrota de Martin en el torneo del famoso videojuego provocó que le llovieran críticas en redes sociales.

Happy Valentine´s Day! Una publicación compartida de Doug Censor Martin (@faze_censor) el 14 Feb, 2018 a las 6:42 PST

Martin reavivó el tema de su ruptura con la llamada "Chica del Clima" luego de emplear las redes sociales para confirmar su derrota en el torneo por el que decidió terminar su relación con la artista.

De acuerdo al joven, su equipo "Complexity Gaming", no logró superar la primera etapa del torneo Call of Duty World League Championship realizado en ciudad de Ohio, en Estados Unidos y tras perder 3-0, obtuvo el lugar 16 del torneo mundial, consiguiendo únicamente 15 mil dólares (casi 300 mil pesos) como premio.

Another adventure in the books ?? Una publicación compartida de Doug Censor Martin (@faze_censor) el 27 Abr, 2018 a las 10:51 PDT

Los internautas no perdonaron su derrota, y comenzaron a circular memes haciéndole donde se burlaban del gamer, quien se quedó sin el premio y sin su guapa novia, a lo que Douglas replicó:

Regresé este año y dije que iba a ganar el campeonato. Me siento mal. Realmente pensé que el equipo podría lograrlo. Hasta el próximo año.

I came back this year and said I was winning champs. I feel so bad. Really thought our team could do it. GG to the competition and GL to the rest. Until next year ???? — Doug Censor Martin (@Censor) 18 de agosto de 2018

Pero al notar que las burlas continuaban, agregó: "Y no, no quiero de vuelta a Yanet. Por favor, paren los memes. Soy un gamer y voy a ganar el campeonato en Black Ops 4".

And no I don´t want Yanet back please stop with the memes already. I´m a gamer and I´m winning champs in Black Ops 4 ?? — Doug Censor Martin (@Censor) 18 de agosto de 2018

Así se burlaron los usuarios de redes de su comentario:

pic.twitter.com/mukaLjx1Jq — Stroud ???? (@RealStroud) 18 de agosto de 2018

He hasn´t played at a competitive level for a while now. pic.twitter.com/cIO2m9DUsD — Will Renew Gym Membership Next Year (@UnluckyBenny) 18 de agosto de 2018

pic.twitter.com/w17O0iD38C — Anthony (@OMGItsBirdman) 18 de agosto de 2018

pic.twitter.com/4R8lsC6sAe — Jack Jack (@jovanrivera_) 18 de agosto de 2018

Ima save this one for future use alright? Thanks man pic.twitter.com/PxbdSqPBSw — Nicholas6?? (@nicky_mvrquez) 18 de agosto de 2018

pic.twitter.com/8r4oDHgKT8 — Kontrol Beebopin (@Beebopinn) 18 de agosto de 2018

Doug watching Yanet getting banged by Juanito pic.twitter.com/LnMl4u3K6h — Jose Pablo (@Jose_cR_1311) 18 de agosto de 2018

