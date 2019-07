El mítico concierto de Jim Morrison y The Doors en un centro nocturno de la Colonia del Valle

Un día como hoy pero de 1971, murió Jim Morrison, vocalista de la banda de rock and blues The Doors. El "Rey Lagarto", autor de temas como Riders of the Storm y Break On Through (To the Other Side), perdió la vida a los 27 años de edad, fue encontrado muerto en la bañera de su piso del barrio de Le Marais en París, Francia, y hasta ahora se desconocen las causas. En 1969, justo dos años antes de su partida, Morrison y la banda pisaron por primera vez suelo mexicano, ofrecieron un concierto en un centro nocturno de la Colonia del Valle.

Tras varios meses de planeación, The Doors accedió a dar su primer concierto en nuestro país, tras un escándalo protagonizado por Morrison, tres meses antes, durante un concierto en el Dinner Key Auditorium de Miami. El impacto fue tal que nadie quería arriesgarse a contratar a la banda.





En un principio se tenía pensado que la banda tocara en la Plaza México, un gran recinto taurino ubicado en la ciudad. Pero las cosas no salieron como se tenía pensado y la razón fue la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.





La explicación no oficial fue que un año anterior, los estudiantes buscaron derrocar al gobierno en turno. Desde entonces, el gobierno consideró prudente evitar grandes reuniones juveniles. Al final, The Doors logró presentarse en la ciudad y dio cuatro conciertos: del 27 al 30 de junio, según la página Doors History. Todos estos conciertos fueron presentados en el Gran Forum.





Jim Morrison no sólo cantó para los mexicanos, sino que también recorrió los lugares más populares de la capital, disfrutando junto a la banda de los mariachis de la plaza Garibaldi y del tequila en el salón Tenampa, además de subir por las pirámides de Teotihuacán.

Pocos recuerdan este episodio de la historia musical en nuestro país, sin embargo, Carlos Monsiváis lo documentó para la posteridad en su obra "Días de guardar", donde narra cómo pasaron su estancia Jim Morrison, John Densmore, Ray Manzarek y Robbie Krieger en México.





The Doors llegó al entonces Distrito Federal, los responsables de traerlos a México -Javier Castro y Mario Olmos- los habían contratado por 20 mil dólares para tocar en la Plaza de Toros México, donde no obtuvieron los permisos para hacerlo y tuvieron que recurrir a la opción de parar en El Fórum.

El barcito de la Del Valle estuvo a reventar durante las cuatro fechas, pero el público, en su gran mayoría, estaba conformado por hijos de políticos, como Alfredo Díaz Ordaz, hijo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, y de empresarios, como Ricardo Salinas Pliego, actual propietario de TV Azteca.





Sobre este asunto, el baterista del grupo John Densmore, escribió en su biografía Jinetes de la Tormenta (1990):

No pude soportar el club de clase alta tipo Las Vegas. El trato era que tocaríamos cuatro noches en aquel asqueroso agujero a cambio de actuar una sola noche en la Plaza de Toros para un gran público a precios accesibles. Debería haber sabido que eso no iba a suceder. El Heraldo de México nos llamó hippies e indeseables, se nos negó alojamiento en grandes hoteles. Antes de partir de Los Ángeles, nos aseguramos de que el avión no hiciera escala en Mazatlán antes de aterrizar en la Ciudad de México, porque si uno era hombre y llevaba cabello largo, se lo cortaban en el aeropuerto.





No hubo actuación en la Plaza de Toros, ya que se corría el peligro de provocar disturbios; demasiado peligro de que nuestra música invitara a los campesinos (sic), así que empecé a odiar a los mexicanos ricos que llenaban ese club con sus camisas desabrochadas hasta la cintura. No podía comprender lo que decían; no era debido a la barrera del idioma, sino al tintineo continuo de sus cadenas de oro que llevaban colgadas del cuello. Se nos ofreció constantemente cocaína, cuya sola mención hacía que el mundo de Jim se estremeciera.





