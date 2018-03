Redes sociales

Jim Carrey explota contra Facebook

El actor Jim Carrey inicia campaña en contra de Facebook por el tremendo error que hubo en la red de Mark Zuckerberg

REDACCIÓN 21/03/2018 06:10 p.m.

Jim Carrey explota contra Facebook y Mark Zuckerberg por filtrar información (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de la polémica que hay por la filtración de datos en Facebook para Cambridge Analytica, el reconocido actor Jim Carrey explota contra la red social de Mark Zuckerberg y expresa su disgusto en Twitter, pero no le basto con eso, comenzó a incitar a otros internautas e inversionistas de la plataforma a abandonar Facebook.

De acuerdo con Debate, Jim Carrey compartió una pintura que realizó de Mark Zuckerberg en su perfil de Twitter. Junto con dicha pintura, el intérprete comentó:

¿Con quién compartes tu vida? #RegulateFacebook.

Además, el actor también incluyó una declaración que Mark Zuckerberg hizo en 2004 cuando tenía 19 años. La cita provino de un intercambio de mensajes instantáneos entre el CEO de Facebook y un amigo que luego se hizo público.

COFUNDADOR DE WHATSAPP DISPUESTO A ELIMINAR FACEBOOK

Confían en mí, idiotas, escribió el comediante en su pintura, citando a Mark Zuckerberg.

Jim Carrey Vs. Facebook

Por si te lo perdiste, fue en febrero pasado cuando Jim Carrey eliminó su perfil de Facebook y pidió a los usuarios, hacer lo mismo. Además anunció la venta de sus acciones en la compañía de Silicon Valley.

I´m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they´re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 de febrero de 2018

Me desharé de mis inversiones en Facebook y eliminaré mi cuenta porque Facebook se benefició de las intervenciones rusas durante nuestras elecciones y hasta ahora no han hecho lo suficiente para detenerlo. Invito a todos los inversores a los que les importe nuestro futuro a hacer lo mismo. #EliminaAFacebook.

Las pinturas de Jim Carrey causan sensación en las redes, como las que dedicó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, y al presidente Donald Trump.

DE ESTA MANERA PODRÁS PROTEGER TU INFORMACIÓN ANTE CUALQUIER FILTRACIÓN DE FACEBOOK

Great news! The President's answer to school shootings is to arm the glee club! ;^P pic.twitter.com/spSnwTo4Hz — Jim Carrey (@JimCarrey) 23 de febrero de 2018

If you liked my last cartoon you may also enjoy...



"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN´S FLYING MONKEYS" pic.twitter.com/slBG7j1s8d — Jim Carrey (@JimCarrey) 19 de marzo de 2018

