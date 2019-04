Jesús de Nazaret: separando al mito del hombre

REDACCIÓN 18/04/2019 08:03 p.m.

La teoría del mito de Cristo, también conocida como el mito de Jesús o hipótesis de la inexistencia, es la afirmación de que Jesús de Nazareth no existió como una persona histórica, que el Jesús de los primeros cristianos era la personificación de un ideal, de un salvador o ser mítico, semejantes en algunos aspectos a Krishna, Osiris y Mitra, a quienes posteriormente también se les atribuyen acontecimientos terrenos. Teólogos, Científicos, historiadores, arqueólogos y demás expertos, han hecho diferentes tipos de estudios, plasmados en libros, documentales o entrevistas donde intentan separar al mito del hombre y responder a la gran incógnita sobre la existencia de Jesús.

¿EXISTIÓ JESÚS DE NAZARET?

La pregunta que se han plantado creyentes y no, va en relación con la existencias de Cristo, realmente existió. Los defensores de un origen mítico del cristianismo, a veces, permiten decir que algún material de los evangelios puede haber sido extraído, de otro predicador, o predicadores anteriores a Jesús, pero que estos personajes no fueron en ningún sentido "los fundadores del cristianismo", pero sí alegan que el cristianismo como religión si pudo surgir del judaísmo helenístico.

Es una historia de enseñanza. Lo que estamos diciendo es que la historia de Jesús es una alegoría. Es una parábola del viaje espiritual, dice Timothy Freke, autor de The Jesus Mysteries: Was the "Original Jesus" a Pagan God? (Los misterios de Jesús: ¿fue el "Jesús original" un dios pagano?), quien apoya la teoría de que Jesús nunca existió.

La historia de la teoría del mito de Cristo se puede atribuir a los pensadores de la "Ilustración francesa", Constantin-François Volney y Charles François Dupuis en la década de 1790, otros proponentes notables son; Bruno Bauer y Arthur Drews, durante el siglo 20, y más recientemente, GA Wells, Alvar Ellegård y Robert M. Price, se comenzó a poner más atención sobre este tema, a través del trabajo de autores como Richard Dawkins, Christopher Hitchens y el filósofo francés Michel Onfray.

Argumentos utilizados para apoyar la teoría, hacen hincapié en la ausencia de referencias existentes sobre la vida de Jesús, y la misma escasez se ve también en las referencias no cristianas, durante el siglo I.

Los defensores de la teoría trazan la evolución del cristianismo a través de una comprensión, que los hace suponer, que salió de la literatura del Nuevo Testamento y, por lo tanto, dan prioridad a las epístolas sobre los evangelios para determinar los puntos de vista de los primeros cristianos.

La persona de Jesús, de acuerdo con esa tesis, sería el resultado de la elaboración de una doctrina posterior, con el objetivo de construir una base concreta para asegurar la difusión de una nueva religión.

Estos argumentos se desarrollan a lo largo de dos líneas paralelas que dicen, por un lado: no hay pruebas ni evidencias arqueológicas que atesten la existencia de Jesús de Nazareth, los textos cristianos no son confiables, y los textos no cristianos son de autenticidad dudosa, en segundo lugar: esta la identificación de evidencias que pueden sugerir que es un mito o ficción.

Todos relacionan de alguna manera a la Iglesia Católica y la religión judía con la Astrología y afirman que se creó el mito de Jesús para que las instituciones religiosas pudieran tener poder social y económico explorando el miedo literal de las personas al infierno.

LA TEORÍA DEL MITO DE CRISTO

Los defensores de teoría del mito de Cristo, afirman que hubo gran influencia de las religiones de los pueblos con los que los judíos convivían, es decir, egipcios, persas, griegos y romanos. Unos ejemplos podrían ser:

La última cena, a menudo con una bebida y un alimento que representaban el cuerpo y la sangre de Dios. La estrella guía, elemento frecuente en leyendas y mitologías antiguas. Nacimientos de forma virginal, muerte por medio del sacrificio, sangre que "purifica" y bendice, resurrecciones, y su herencia el amor incondicional al Creador de todas las cosas; amor que se manifiesta amando a las criaturas.

La historia del salvador nacido de una virgen, e intentos de matarlo cuando es niño. Su muerte y resurrección -en varios casos, al tercer día-. Cielo, infierno y juicio final -que no existían en el judaísmo original-. Petra, en el mitraísmo y en el "Libro de los muertos" egipcio, era el guardián de las llaves del cielo. El mitraísmo llamaba, Petra a una roca considerada sagrada.

SIMILITUDES ENTRE DIVINIDADES PAGANAS Y JESUCRISTO

La referencia a la teoría de la resurrección, con un período de tres días durante la Pascua judía, encuentra su similitud en el caso de otros dioses, como Horus, Atis, Krishna, Mitra, Dionisio, Buda, todos ellos, también tienen como elemento vital, la creencia en la resurrección al tercer día después de sus muertes.

Al igual que Jesús, también tuvieron discípulos que los acompañaron, milagros, además de nacer de una Virgen Inmaculada el 25 de diciembre. Según los defensores de esta Teoría, algunas de estas leyendas pudieron haber influido directamente de la historia de Cristo, ya que estos cultos coexistieron con el cristianismo en sus inicios.

Algo no se puede negar, es que la mayoría de estos cultos surgieron miles de años antes del nacimiento del cristianismo, los seguidores de esta teoría del mito de Jesús de Nazaret, han ido añadiendo más similitudes con los antiguos dioses, dejando ver más semejanzas:

TAMUZ: dios de Sumeria y Fenicia, murió por culpa de una llaga en un costado, tres días después, se levantó de la tumba, dejándola vacía y con la piedra que lo encerraba a un lado. Belén era el centro del culto a Tamuz.

HORUS – 3000 A. C.:

Dios egipcio del cielo, del sol y de la luna.

egipcio del cielo, del sol y de la luna. Nació de Isis, de forma milagrosa, sin implicación sexual.

Su nacimiento se celebra el 25 de diciembre.

Resucitó a un hombre de nombre El-Azar-Us.

de nombre El-Azar-Us. Uno de sus títulos es "Krst" o "Karast".

Luchó durante 40 días en el desierto contra las tentaciones de Set -divinidad comparada a Satán-.

Bautizado con agua por Anup.

Representado por una cruz.

La trinidad, Atom -el padre-, Horus -el hijo-. y Rá -comparado al Espíritu Santo-.

MITRA – SIGLO I A. C.:

Originalmente un dios persa, pero fue adoptado por los romanos y convertido en dios Sol.

persa, pero fue adoptado por los y convertido en Sol. Intermedio entre Ormuzd - Dios y Padre- y el hombre .

y Padre- y el . Su nacimiento se celebra el 25 de diciembre.

Nació de forma milagrosa, sin implicación sexual.

Pastores vinieron a adorarle, con regalos como el oro y el incienso.

Debería librar al mundo de su hermano maligno, Ariman.

Era considerado un profesor y un gran maestro viajero.

Era identificado con el león y el cordero.

Su día sagrado era domingo, "Día del Sol", cientos de años antes de Cristo .

. Tenía su fiesta en el período que se convirtió más tarde en la Pascua cristiana.

Tenía doce compañeros o discípulos.

Realizaba milagros.

Fue enterrado en una tumba y después de tres días se levantó otra vez.

Su resurrección se celebra cada año.

ATIS – 1200 A. C.:

Nacido el 25 de diciembre.

Nació de una virgen.

Fue crucificado, murió y fue enterrado.

Resucitó el tercer día.

Buda – siglo V a. C.:

Su misión de salvador del mundo fue profetizada cuando aún era un bebé.

del mundo fue profetizada cuando aún era un bebé. Alrededor de los 30 años inicia su vida espiritual.

Fue fustigado y tentado por las fuerzas del mal mientras ayunaba.

Caminó sobre las aguas -Anguttara Nikaya 3:60-.

Enseñaba por medio de parábolas, incluso una sobre un "hijo pródigo".

A partir de un pan alimentó a 500 discípulos, y aún quedaba -Jataka-.

Se transfiguró frente a los discípulos, con luz saliendo de su cuerpo.

Después de su muerte, resucitó -solamente en la tradición china-.

BACO / DIONISIO – SIGLO II A. C.:

Dios griego-romano del vino.

griego-romano del vino. Nacido de la virgen Sémele -que fue fecundada por Zeus.

Cuando niño, quisieron matarlo.

Hizo milagros, como la transformación del agua en vino y la multiplicación de los peces.

Después de la muerte, resucitó.

Era llamado "Hijo pródigo" de Zeus.

HÉRCULES – SIGLO II A. C.:

Nacido de la virgen Alcmena, que fue fecundada por Zeus.

Su nacimiento se celebra el 25 de diciembre.

Fue tentado por las fuerzas del mal -Hera, la celosa esposa de Zeus.

La causante de su muerte -su esposa- se arrepiente y se mata ahorcada.

Están presentes en el momento de su muerte su madre y su discípulo más amado -Hylas-.

Su muerte es acompañada por un terremoto y un eclipse del Sol.

Después de su muerte, resucitó, ascendiendo a los cielos.

KRISHNA – 3228 A. C.:

Se trata de un avatar del Dios Vishnu – un avatar es como si fuera la personificación o encarnación de un dios .

Vishnu – un avatar es como si fuera la personificación o encarnación de un . Nació el 25 de diciembre.

Nació de una virgen, Devaki -"Divina".

Una estrella avisó de su llegada.

Es la segunda persona de la trinidad.

Fue perseguido por un tirano que pidió la masacre de millares de infantes.

Hizo milagros.

En algunas tradiciones murió en un árbol; Después de morir, resucitó.

Estas coincidencias biográficas, según los defensores de "El Mito de Cristo", prueban que los autores de los Evangelios, al escribir las historias sobre la vida de Jesús, tomaron prestados relatos y hechos de otros dioses antiguos o héroes.

LA CONTRAPARTE: EVIDENCIA DE LA EXISTENCIA DE JESÚS DE NAZARET

Algunos estudiosos que debaten la existencia de Jesús dicen que el Nuevo Testamento menciona gente y eventos reales que están demostrados con documentos históricos y descubrimientos arqueológicos.

Ehrman, autor de Did Jesus Exist? se burló de la idea de que el mundo antiguo estaba lleno de historias paganas sobre deidades que morían y resucitaban. ¿Dónde está la prueba?, pregunta.

Ehrman dedicó una sección entera de su libro a criticar a Freke, el estudioso de mitos y autor de The Jesus Mysteries: Was the ´Original Jesus´ a Pagan God?, quien dice que existe una figura antigua de Osiris-Dionisio que comparte paralelismos extraños con Jesús.

Dice que Freke no puede ofrecer ninguna prueba de que la figura antigua de Osiris nació el 25 de diciembre, fue crucificada y resucitó. Dice que Freke está citando a escritores de los siglos XIX y XX quienes lanzaron las mismas teorías.

"¿No crees que si hubieras estado en los zapatos de Pablo, hubieras descubierto rápidamente que no existía Jesús?", pregunta Evans. "Si no hubiera existido Jesús, entonces, ¿cómo empezó el movimiento?", dice Craig A. Evans, el autor de Jesus and His World: The Archaelogical Evidence (Jesús y su mundo: la evidencia arqueológica).

Evans también descalifica la idea de que los primeros cristianos mezclaron o adoptaron mitos paganos para crear su propio Jesús mítico. Dice que los primeros cristianos eran judíos que despreciaban todo lo que tenía que ver con la cultura pagana.

Las palabras de Jesús también ofrecen una prueba de que realmente existió. Una personalidad viva prácticamente estalla desde las páginas del Nuevo Testamento: habla con acertijos, habla sobre camellos pasando a través de una aguja, llora abiertamente e incluso pierde los estribos.

Evans dice que es un hombre que sin lugar a dudas es judío, un genio que entiende su cultura, pero también trasciende su tradición con parábolas perfectas.

"¿Quién más que Jesús pudo haber dicho la Parábola del Buen Samaritano?", dice Evans. "¿De dónde salió este rayo de luz? No sacas eso de un mito egipcio".

Aquellos que debaten contra la existencia de Jesús dicen que no están tratando de destruir la fe de la gente.

"No tengo ningún deseo de molestar a la gente", dice Freke. "Tengo una pasión por la verdad... no creo que gente racional en el siglo XX pueda ir por un camino sólo con fe ciega".

Sin embargo, la Pascua nunca se trató de ser racional.

Las historias de Pascua sobre la resurrección son extrañas: los discípulos no reconocen a Jesús cuando se lo encuentran en el camino, le dice a alguien que no lo toque, y come pescado de otro.

En el Evangelio de Mateo, un Jesús resucitado de repente aparece ante un grupo de discípulos y les da un mensaje oculto:

"No tengan miedo. Vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea: allí me verán".

¿Y qué vieron: una persona, un mito pagano o un salvador?

Alvert Schweitzer, un teólogo del siglo XX y misionero, sugirió que nunca existirá respuesta para esa pregunta. Dijo que buscar a Jesús en la historia es como mirar en un pozo: sólo verás tu reflejo.

El Jesús "real", dice Scheitzwer, quedará como "un extraño y un enigma", alguien que siempre está delante de nosotros.





nl

LEA TAMBIEN Asegura que viajó al pasado para tomar fotos de Jesús Marcello Pellegrino, fue un sacerdote benedictino que aseguró que viajó en una máquina llamada Cronovisor para fotografiar a Jesús

LEA TAMBIEN ¿Muerte natural, complot o negligencia?: Famosos que perdieron la vida en circunstancias extrañas Hasta la fecha sigue siendo un misterio las circunstancias en que murieron estos famosos del cine y de la música

LEA TAMBIEN MARVEL Y DC, Stranger Things y The X-Files: Informes de la CIA revelan la existencia de personas con superpoderes Entre 1978 y 1995 salió a la luz el proyecto "Stargate", una investigación de la CIA sobre las personas con poderes psíquicos