JLo

El "twerking" de Jennifer Lopez que no es apto para cardíacos

Jennifer Lopez sabe que "Lo que pasa en Las Vegas...", por eso escogió la "ciudad del pecado" para hacer un infartante "twerking"

REDACCIÓN 07/06/2018 02:39 p.m.

Además del sexy "twerking", Jennifer Lopez celebró con tremenda fiesta su éxito en Las Vegas (FOTO TOMADA DE WEB)

Jennifer Lopez llegó a las 100 presentaciones de su show "All I Have" en The AXIS del Planet Hollywood Resort & Casino, en Las Vegas, Nevada, y lo celebró de una forma épica y sensual; la estrella hizo un sensual "twerking" que en definitiva no es apto para cardíacos.

De acuerdo con Diario de NY, la cantante de 48 años recibió un enorme pastel y en medio de la euforia se animó a celebrar con un "twerking" que ya se volvió viral en la red.

Extasiada por el éxito que ha tenido en "La Ciudad del Pecado", Jennifer Lopez llevó la fiesta a la azotea del recinto y celebró hasta altas horas de la madrugada, según informan los allegados a la cantante.

Las presentaciones de JLo en Las Vegas han roto récord tras récord. Tan solo en 2016 se convirtió en el espectáculo más lucrativo al recaudar 34.7 millones de dólares.

Como es evidente, Jennifer Lopez pasa por un momento de plenitud profesional, además de que personalmente vive un "cuento de hadas" junto a su novio, el ex beisbolista Alex Rodríguez.

Early morning in @maisonvalentino #worldofdance #DINERO Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 9 May, 2018 a las 7:48 PDT

nl

LEA TAMBIEN Erik del Castillo revela secreto amoroso de Kate del Castillo El primer actor Eric del Castillo dio una entrevista para el programa "Hoy" y al preguntarle sobre su noviazgo esto dijo

LEA TAMBIEN Especulan que Bárbara Mori está estrenando romance con este guapo hombre La actriz Bárbara Mori se separó del beisbolista Kenneth Ray Sigman hace seis meses

LEA TAMBIEN Médium asegura que Paco Stanley le reveló detalles sobre su muerte Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, recibió la ayuda de un astrólogo y médium para aclarar algunas dudas sobre la muerte de su padre

LEA TAMBIEN Maribel Guardia deja a todos con la boca abierta con tremendo bikinazo A sus 59 años, Maribel Guardia dejó con la boca abierta a sus seguidores al lucir su cuerpo en tremendo bikinazo