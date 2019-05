Jennifer Aniston impacta con un intrépido topless a sus 50 años

REDACCIÓN 06/05/2019 09:28 p.m.

Jennifer Aniston cumplió 50 años este año, la actriz de "Friends" impactó a sus seguidores con un intrépido topless para la portada de Harper's Bazaar y para promocionar su nueva película "Murder Mystery" junto a Adam Sandler. Aniston mostró que los años no pasan por ella y que sigue luciendo despampanante.

De acuerdo con Infobae, luciendo una figura envidiable, muy tonificada y con un bronceado impecable, la actriz en una de sus fotos aparece vestida sólo de la cintura para abajo con un short de cuero, medias negras y zapatillas, y en la parte superior topless, excepto sus manos cubriendo su pecho.

Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que debemos celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor, expresó Aniston en la publicación de Harper's Bazaar.

Jennifer aseguró que actualmente disfruta de su soltería, pero confiesa que no se cierra al amor.

"Cuando llegue, será bienvenido. No soy como: ´no, he terminado con eso, eso nunca volverá a suceder´".

"Creo que tenemos muchas almas gemelas. No creo que haya uno y uno solo. Creo que tenemos grupos de almas. He tenido algunos de mis amigos durante 35 años. Creo que todos hemos hecho algún tipo de acuerdo inconsciente", confesó Jennifer Aniston

Además, se le cuestionó si utilizaba algunos sitios para encontrar el amor, y su respuesta fue contundente.

"¿Estoy en OK Cupid?. No. Para ser honesto, no tengo tiempo. Mi enfoque es en el show, por lo que salir con alguien no ha sido una de mis primeras prioridades. Siento que cualquier romance se ve, se presentará, y no se trata de buscarlo, ¿sabes?", aseguró.

Jennifer Aniston tiene un año con mucho trabajo. Además de la película de Netflix, está filmando la serie "The Morning Show", con Reese Witherspoon, que saldrá este año por Apple TV.

nl

LEA TAMBIEN Vanessa Bauche confirma que sí existió un chat de actrices en contra de Yalitza Aparicio En el famoso chat donde complotaban actrices mexicanas para impedir que Yalitza fuera nominada a Mejor Actriz en los Premios Ariel sí fue real

LEA TAMBIEN Aseguran que Carmen Muñoz de "Enamorándonos" se ha vuelto "alzada" y "arrogante" Los compañeros de Carmen, que trabajan con ella en Canal Once, aseguran que se ha vuelto muy arrogante desde que trabaja en TV Azteca

LEA TAMBIEN MET Gala 2019, dónde y a qué hora ver la alfombra roja más extravagante Celebrities, diseñadores, influencers y músicos aprovechan el exclusivo evento para lucir toda su creatividad, en este año la temática es "Notes on Camp"