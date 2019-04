Filtran fotos íntimas de Jennifer Aniston, la actriz luce más que impactante a sus 50 años

REDACCIÓN 04/04/2019 12:01 p.m.

Mediante redes sociales se viralizaron una serie de fotos de la actriz Jennifer Aniston y la reacción de sus fans fue épica.

De acuerdo a Infobae, Jennifer Aniston fue retratada mostrando su lado más sexy con un ajustado vestido de látex durante una producción fotográfica realizada en las playas de Malibú, California.

Recordemos que en febrero Jennifer Aniston cumplió su quinta década y realizó una gran fiesta en Hollywood.

Aniston volvió a ser furor por su espectacular silueta y generó miles de suspiros de sus admiradores.

La actriz estadounidense se veía absolutamente increíble y optó por no usar sostén debajo de un vestido de látex negro ceñido con un escote profundo y una abertura en la pierna.

En las fotos se puede ver a la ex esposa de Brad Pitt lucir el llamativo vestido al cuerpo y con un pronunciado escote, que dejó ver la increíble figura de la estrella a sus 50 años.

En la producción la protagonista de películas como "Mi Novia Polly" o "Quiero matar a mi jefe" está acompañada de un perro de raza Doberman sujetado con una correa.

En las sensuales instantáneas publicadas por sus fanáticos en las redes sociales, se pueden apreciar el tonificado torso de la actriz, que también posó con un top y un short de cuero.

OTRA VEZ, MARK RUFFALO LANZA SPOILER DE "AVENGERS: ENDGAME" EN INSTAGRAM

Cabe señalar que Jennifer Aniston se prepara para su gran regreso a la televisión junto a Reese Witherspoon y Steve Carell en "The Morning Show", una de las primeras series para la plataforma de streaming Apple TV+. Se trata de una serie de 10 episodios que se desarrolla en un noticiero matinal, narrando todos los desafíos que enfrentan a diario los periodistas.

La actriz recientemente fue noticia por haber invitado a Pitt, de quien se separó en el 2005, a su gran fiesta de cumpleaños en un hotel de Los Ángeles. La participación del actor en la celebración hizo que muchos pensaran que la ex pareja había retomado la relación.

Hay que recordar que la actriz se separó del actor Justin Theroux el año pasado tras tres años de casada, mientras que Pitt mantiene una disputa legal con su ex esposa Angelina Jolie, con quien terminó abruptamente en 2016 en medio de un escándalo por una denuncia por violencia física y verbal contra uno de sus seis hijos.

Cansada de que la prensa la tilde de solterona y fracasada en el amor, Aniston destacó que sus matrimonios no fueron de ninguna manera fracasos. "¡No me siento vacía! Mis matrimonios han sido muy exitosos, en mi opinión. Cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación.

auc

LEA TAMBIEN Camila Sodi despierta pasiones con un descomunal escote La actriz de 32 años de edad impactó al presumir sus atributos físicos en redes sociales