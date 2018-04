Espectáculos

Este video de Jenni Rivera generó controversia, sus seguidores piensan que sigue viva

El video fue compartido en la cuenta oficial de Jenni Rivera y se hizo viral rápidamente

REDACCIÓN 17/04/2018 01:31 p.m.

El video fue grabado por ella misma y aclaró: No me gustan los videos, me trauman. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Hace unos días en la cuenta de Instagram Oficial de Jenni Rivera se publicó un video que desató especulaciones sobre que "La Reina de la Banda" está viva.

"¡Hola! Soy Jenni Rivera, y no sé pa' que me dieron esta cámara pa' que yo me tomara video sola. No me gustan los videos, me trauman, me tienen asustada; son malos y traicioneros", dice la cantante, quien se encuentra en una habitación acompañada por tres personas más.

Junto a la grabación aparece el hashtag #JenniVive.

Tras compartirse el video los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

"En serio me dio escalofríos ese video y pensé, realmente será que ella no está muerta y está viva y se está escondiendo, porque en ese accidente nunca se encontró su cuerpo"; "Ojalá estuviera viva"; "¡OMG! Hasta las lágrimas se me salieron. Mi Jenny, como te extraño bastante. Por un momento pensé que era nuevo video".

Aunque hubo quienes aseguraron que la grabación fue hecha meses antes de que Jenni Rivera falleciera en el accidente aéreo.

En la misma red social, fue publicada una fotografía de la cantante, antes de ser reconocida por su música y se dedicaba a la venta de bienes raíces.

"Antes de ser Jenni, ella era Janney. Una de las viejas fotos de Janney de los 90. Ella era una de las 10 mejores agentes de bienes raíces en el país".

Con información de Grupo Fórmula.

