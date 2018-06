NO HAY DIGNIDAD NI RESPETO

Jefe de Apple califica como "inhumana" la separación de niños en la frontera

Cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en un plazo de seis semanas debido a la política migratoria de Donald Trump

EFE 20/06/2018 01:26 a.m.

El consejero delegado de la firma tecnológica Apple, Tim Cook en una charla con Donald Trump (Foto: Archivo / Web)

El consejero delegado de la firma tecnológica Apple, Tim Cook, calificó hoy de "inhumana" la política del Gobierno estadounidense de separar a menores inmigrantes de sus padres en la frontera entre E.U y México.



"Resulta desgarrador ver las imágenes y escuchar el sonido de esos menores. Los niños son las personas más vulnerables de cualquier sociedad", señaló Cook en una entrevista con el diario "The Irish Times".

"Pienso que lo que está ocurriendo es inhumano, tiene que acabarse. Siempre he creído que todo el mundo debería ser tratado con dignidad y respeto. En este caso, eso no está ocurriendo", sostuvo el primer ejecutivo del fabricante estadounidense.



Cerca de 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias en un plazo de seis semanas debido a la política migratoria que ha establecido el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

En la entrevista con el diario irlandés, Cook explicó que ha conversado "en diversas ocasiones" con Trump sobre "diversos asuntos", entre ellos la decisión de abandonar el acuerdo climático de París y el estatus de las personas que residen en Estados Unidos sin documentación en regla.



El consejero delegado de Apple indicó que el mandatario estadunidense ha mostrado disposición a "escuchar" durante sus encuentros, aunque no ha estado de acuerdo con él "en todas las cuestiones" que han abordado.

"Personalmente, creo firmemente que la manera de ser un buen ciudadano es participar, intentar defender tu punto de vista, no solo sentarte a un lado y gritar o quejarte", sostuvo Cook.

"Ese es el punto de vista que vamos a adoptar aquí. Este asunto en particular es simplemente desgarrador y trágico", afirmó.

