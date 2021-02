"Meade será realmente ciudadano cuando le suelten las amarras"

Javier Lozano Alarcón, senador y vocero de precampaña de José Antonio Meade, aseguró que el abanderado de la coalición “Todos por México” que encabeza el PRI, se mostrará como un verdadero “candidato ciudadano” apenas inicie el periodo de campañas y entonces si, “le suelten las amarras”.

En entrevista con La Silla Rota, cuestionado por la candidatura del cinco veces ex secretario de Estado que sólo en el discurso presume ser “ciudadana”, Lozano -quién a un día de renunciar al PAN fue nombrado vicecoordinador de Mensaje de precampaña- explicó que los tiempos electorales y la legislación vigente han limitado a “Pepe Meade” a dirigirse únicamente a la militancia del partido que lo postula, sin embargo señaló que a partir del 1 de marzo los encuentros serán de ciudadano a ciudadano.

Aunque reconoció que en este momento el abanderado priista no es el “precandidato puntero”, no dudó en que una vez que se presenten las propuestas de campaña y se desarrollen los debates organizados por el INE, las tendencias en las preferencias electorales le favorecerán al aspirante presidencial por el PRI.

—¿Cuál fue tu razonamiento para renunciar al PAN? ¿Porque te encanta tanto la bronca?

No es que me encante tanta bronca, soy un apasionado de las cosas que hago, de las cosas que me mueven. Me da por defender causas, fijar posiciones y eso necesariamente te lleva a ponerte de un lado de la historia, yo pretendo estar del lado correcto, a veces me equivoco pero si pretendo estar del lado correcto de esta batalla.

No creo en la hipocresía de muchos políticos que no se pronuncian, que no fijan postura, que no defienden abiertamente sus causas, que navegan o administran las circunstancias en lugar de plantarse sólidamente sobre el piso y decir lo que piensan. A mi me dicen de todo pero yo diría que soy un hombre muy frontal con lo que digo y con como lo digo, eso a veces incomoda pero creo que es mejor mil veces ser así a ser tibio, pusilánime, mediocre. Prefiero ser ave de tempestades antes que ser un cuate al que no voltean a ver.

—Serviste al PRI como subsecretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo, fuiste secretario de Trabajo con Felipe Calderón. Ahora renuncias al PAN para incorporarte a la campaña de José Antonio Meade ¿Cómo defiendes esa migración?

La defiendo con una palabra y se llama congruencia. Yo no he cambiado mi forma de ser ni de pensar, obviamente por la madurez que vas alcanzando con los años a lo mejor vas pensando las cosas de una manera distinta. Yo en el PRI y luego en el PAN siempre he defendido las mismas causas, he defendido lo que creo y siempre he creído en un país de libertades, en las instituciones, creo en un estado libre y democrático, creo en el respeto a las instituciones.

Me alimenta mucho por ejemplo del PRI su respeto por las instituciones. Del PAN me quedo con su humanismo, los valores de la dignidad humana y del bien común, los valores de la solidaridad y todo lo que representa a un PAN que verdaderamente pone a la persona en el centro de la toma de decisiones y le da un valor fundamental a la democracia y a la legalidad.

Yo creo que la armonización de unos y otros la puedes llevar con independencia de si eres militante o no, activo o no, simpatizante o no.

—Vuelves al partido al que renunciaste, al que criticaste siendo panista. Algunos no te bajan de oportunista ¿Cómo lidias con eso?

No me retracto de ninguna crítica porque cuando se es oposición hay que ser congruente, firme cuando se tiene que ser firme, denunciando cuando se tiene que denunciar, llamando a cuentas cuando es necesario, pero también sumar cuando se tiene que sumar.

Hoy nos llaman traidores, Ricardo Anaya y el hipócrita de Damián Zepeda, porque aprobamos un grupo de senadores con el PRI una serie de reformas, pero cuando el PAN a través del Pacto por México así lo hizo, entonces se llamaban patriotas. ¿Cuál es la diferencia? Es una hipocresía del PAN y yo por eso no me arrepiento de ninguna acción y de ninguna palabra.

Tengo que pensar ahora en sumar talento, en sumar esfuerzos y capacidades para hacer un proyecto ganador y a eso vengo. He acumulado muchos años de experiencia en esta materia y de lo que se trata es de que con mucho respeto, cortesía, cordialidad, haciendo equipo, podamos hacer eficiente esta tarea y tratar de lograr los objetivos. No vengo a sumarme al equipo de Meade con ánimos de superioridad o de desplazar a nadie, vengo con los mejores ánimos para que tengamos éxito por México.

—¿Cómo explicas esta estrategia del PRI de ir con un candidato ciudadano y no incluir a los ciudadanos? Es un discurso tradicional, se debe dirigir a los priistas en este momento pero no me parece haber visto ni un solo momento que José Antonio Meade sea un candidato ciudadano…

Por el absurdo candado que tenemos, porque ahorita estamos en un proceso interno, en una etapa de precampaña en el que tienes que estar solamente dirigido a la militancia, es ridículo no poder hacer un acto público y pedir el voto porque son actos anticipados de campaña.

Pero tampoco hubiera sido una persona decente y leal si no acude a la estructura, a las organizaciones del partido político que lo está postulando para agradecerles la confianza, el apoyo. ¿Cuándo va a venir realmente la candidatura ciudadana? cuando ya nos suelten las manos, cuando nos quiten las amarras y pueda estar a plenitud con los ciudadanos porque estaremos en otro margen de libertad.

Ahora estamos en un proceso interno al que solamente podemos estar con los militantes.

—Las encuestas no parecen favorecerle a Meade…

Hay que ver las encuestas donde en prácticamente todas se pone adelante a Andrés Manuel López Obrador, en otra se habla de un empate, pero puede pasar cualquier cosa porque aún faltan cinco meses y medio de campaña. Claramente con tanto tiempo por delante, con tres debates, el contraste de las ideas se va a poder dar con mayor facilidad y ahí es donde creo que José Antonio Meade se va a evidenciar como un tipo más preparado que transmite mucho más certidumbre en cuanto a los grandes retos y la toma de decisiones subsecuente.

Lo más importante de este proceso es que la gente sepa quien es José Antonio Meade, porque a López Obrador lo conoce todo México, lleva 12 años en campaña y naturalmente lo conoce todo el mundo, al joven dictador después de cuatro millones de spots hasta en la sopa te lo encuentras. A Meade lo conocen pero con una característica muy interesante: conforme crece el nivel de conocimiento de Antonio Meade también crecen los positivos de su persona, es el que tiene más atributos.

—¿Cuál es tu pronostico para la elección presidencial? ¿Ves una contienda cerrada entre tres o quien se rezagará en la competencia?

Arrancan tres pero como se vaya desahogando la campaña pienso que se va a decantar entre dos, entre José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo que va a pesar mucho es el voto útil y yo pienso que esta combinación entre un voto muy leal, muy sólido y la estructura territorial muy articulada que tiene el PRI, naturalmente va a ir generando simpatía entre la sociedad.

—Más allá de tu misión en el equipo de Meade ¿Tu regreso al PRI mantiene viva la aspiración a la gubernatura? ¿Te ves como candidato al gobierno poblano?

No, de hecho con todo respeto lo digo tampoco me afilié al PRI, me quedé como un ciudadano en pleno ejercicio de mis derechos políticos apoyando al candidato en el que creo porque por mas que digan tengo muchos amigos y conocidos en el PRI muy buenos, como dejé muy buenos con el PAN.

Pero no, no me afilié al PRI y tampoco voy a competir en Puebla, de hecho no me pienso meter en la grilla poblana.

—Tu salida del PAN coincidió con el proceso interno para la repartición de candidaturas ¿Tiene relación el hecho de que no te dieron la candidatura al gobierno de Puebla con tu renuncia al partido?

Es una combinación de factores. El PAN entró en un declive por la ambición de un joven dictador que es Ricardo Anaya que confundió su papel de jefe de partido para convertirse a la vez en el aspirante y candidato a la presidencia de la república. Lo contratamos , y digo lo contratamos porque yo lo apoyé a morir para que fuera presidente del PAN, pensé que era distinto a Gustavo Madero y nos salió corregido y aumentado, entonces en esa ambición loca y desmedida por el poder, se agandalló todo.

Yo confiaba y apoyaba a Rafael Moreno Valle porque creo que fue un gran gobernador que pudo haber sido un gran Presidente de la República, pero ni siquiera él se le puso en frente a Anaya y ya sabemos cual fue el resultado de las negociaciones. Entonces, ni fue él a la Presidencia ni se me abrió un espacio a la gubernatura de Puebla en un partido que se lo queda todo y se reparte el botín.

Ya verán el saldo de ese reparto ambicioso, solamente cupular porque sobrevendieron el vuelo. Ya verás cuantos panistas desencantados se van a salir de ahí y van a irse o con Margarita o se van a venir con nosotros, porque la misma candidatura se la ofrecieron a cuatro o cinco, va a haber mucha irritación.





—¿Una negociación entre Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya? ¿Qué te hace llegar a esa conclusión?

Yo creo que si, sin que me conste. Vean la foto de hoy que publica mi amigo y gobernador Antonio Gali, un desayuno sentados con Martha Erika Alonso que es la esposa del ex gobernador y Eduardo Rivera el gran enemigo de ese grupo que ya fue alcalde de Puebla al otro lado. Es decir ya esta claro quien va a ser candidata a la gubernatura y quien va a la alcaldía.

Esto habla de una negociación de permito que pase tu esposa, tu permite que pase Lalo, te bajas de la contienda, dejas que el joven dictador se ponga el chaleco amarillo del PRD y todos felices y contentos.

—¿Ricardo Anaya no cumple su palabra?

Me consta. Yo lo apoyé, por cierto, a petición de Rafael Moreno Valle, él dijo “sé que tienes bronca con Gustavo Madero pero Anaya es diferente”. Cuando fue por la dirigencia nacional dije bueno

te apoyo pero yo tengo a mi gallo que es Rafael Moreno Valle y ya me han dicho que eres bien gandalla y que luego se te antojan cosas por las que no ibas inicialmente. Me prometió (Ricardo Anaya) que no iba por la candidatura presidencial, que sería presidente del partido y nada más, fue en mi casa que me dio su palabra y ¿qué pasó?, a las semanas y meses ya lo veías en todos los spots no defendiendo al partido, promocionando su propia imagen, pero de ese tamaño es Ricardo Anaya.

—¿Cuál es la impresión que da hacia afuera esta alianza entre el PAN y el PRD?

Creo que hay muchos inconformes entre panistas y entre perredistas, claro entre los pocos que quedan porque ya se fueron a Morena la mayoría. Hay una gran indignación, nunca se había visto que un presidente del PAN fuera candidato de PRD, si es de locos, pero este hombre Ricardo Anaya está dispuesto a venderle su alma al diablo.

Todos se mezclaron con todos Morena se metió a la cama con el Partido Encuentro Socia (PES), el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, PRI está con el Verde y Nueva Alianza, hoy esta elección es donde va a ser más importante los nombres de las personas que los colores de los partidos precisamente por esta confusión que ya se generó.