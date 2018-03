CORRUPCIÓN

Investigan nuevas propiedades de duartistas en Europa

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó que investigan propiedades de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte en España e Inglaterra

RODRIGO BARRANCO / CORRESPONSAL 28/03/2018 03:32 p.m.

Miguel Ángel yunes, gobernador de Veracruz (Foto. tomada de la web)

BOCA DEL RÍO (La Silla Rota).- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó que investigan propiedades de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, adquiridas en España e Inglaterra.

Además, dijo que 100 hectáreas ubicadas junto al rancho asegurado al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, podrían pertenecer a un ex servidor público, aunque no reveló su nombre.

En conferencia de prensa, realizada en el Foro Boca, el panista informó que ese recinto ganó la Obra del Año, un galardón entregado a los proyectos arquitectónicos más destacados en el mundo de habla hispana.

Después, el mandatario fue cuestionado acerca de la aparición de nuevas propiedades que se presumen pertenecen a priistas como Jorge Carvallo Delfín y a la familia de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del Estado.

En ese sentido, reveló que detectaron un predio de 100 hectáreas junto al rancho La Cartuja, ya asegurado al ex mando policial, que podría ser de sus familiares, por lo que indagan para saber sus origines.

Además, en esa misma zona, señaló que hay otra propiedad que se presume es de un exfuncionario de Javier Duarte de Ochoa, aunque no quiso revelar el nombre.

"En la zona donde se incautó, se aseguró el rancho La Cartuja, hemos encontrado, el día de ayer, predios aledaños, más de 100 hectáreas que presuntamente serían propiedad de la misma familia Bermúdez".

Y agregó: "Se investiga otro rancho importante. Una construcción muy lujosa que se encuentra en la misma zona que, presuntamente es propiedad de un exservidor público del gobierno de Javier Duarte, estamos investigando, en su momento se dará a conocer".

Por otro lado, Yunes Linares informó que contratarán un despacho de abogados en Inglaterra para indagar sobre más propiedades de duartistas en ese país y en España.

Argumentó que trabajan para que no genere un cargo al erario, el trato sería que los abogados ganen con base a los bienes recuperados.

"Estaremos contratando un despacho en Europa, seguramente en Inglaterra, para iniciar investigaciones de cerca de bienes que podrían estar tanto en Inglaterra como en España, en principio en estos dos países, pero se investigan no sólo bienes inmuebles, sino también cuentas bancarias en paraísos fiscales".

