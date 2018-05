Jared Leto acusado de pedofilia: Dylan Sprouse y el director de "Guardianes de la Galaxia" señalan al actor

REDACCIÓN 17/05/2018 05:40 p.m.

Las acusaciones por crímenes sexuales en Hollywood no paran, y esta vez le tocó a Jared Leto quien es acusado de pedofilia a través de Twitter.

De acuerdo con Tomatazos, Dylan Sprouse protagonista de la serie de Disney Channel en "Suite Life of Zack & Cody", acusó a Jared Leto de pedofilia; y el director de "Guardianes de la Galaxia", James Gunn hizo eco a la acusación.

YURI REVELA DETALLES DE SU RELACIÓN CON LUIS MIGUEL

En la publicación realizada por Dylan ayer miércoles en la noche señalaba que Jared usaba Twitter para contactar a modelos menores de edad con fines sexuales, y uno de los primeros en reaccionar al mensaje fue Gunn. Aquí la interacción de ambos:

Yo @JaredLeto now that you´ve slid into the dm´s of every female model aged 18-25, what would you say your success rate is?