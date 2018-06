Morbius

Jared Leto se une a Marvel, interpretará a este villano en el spin-off de "Spider-Man"

Jared Leto se unirá al Universo Cinematográfico Marvel con un malvado personaje que aparecerá en el spin-off de "Spider-Man"

REDACCIÓN 28/06/2018 07:29 p.m.

Jared Leto interpretará a Morbius en el spin-off de "Spider-Man", así será su llegada al Universo de Marvel (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de interpretar hace dos años al Joker en "Suicide Squad", el actor Jared Leto decidido dar un giro y sumarse a los personajes de Marvel para aparecer en uno de los spin-off de "Spider-Man". Leto tomará el papel de Morbius, un vampiro que apareciera por primera vez en la historieta #101 de 1971, sumándose a la lista de villanos del superhéroe arácnido.

De acuerdo con Infobae, Desde el portal Variety informan que Leto ya había recibido la propuesta formal para interpretar al villano, sin embargo, decidió esperar hasta que Sony Pictures revelara al director.

Morbius será dirigida por Daniel Espinosa, cineasta sueco de origen chileno. Anteriormente ya pudimos ver su trabajo en películas como Life. Ambos tuvieron una reunión en Alemania durante mayo, coincidiendo con una gira de Thirty Seconds to Mars, banda a la que pertenece Jared Leto.

"Morbius" forma parte del puzle cinematográfico que está preparando Sony sobre las aventuras de Spider-Man. La primera película de este proyecto fue "Spider-Man: Homecoming" (2017), que contó con Tom Holland como protagonista y que recaudó en todo el mundo USD 880 millones.

La continuación de este filme se titulará "Spider-Man: Far From Home" y llegará a los cines en julio de 2019.

nl

LEA TAMBIEN ¿Quién es más rápido, Flash o Superman? DC revela la respuesta El comic número 49 de The Flash resolvió uno de los debates más importantes en entre los fans, el súper héroe más veloz de DC comics es...

LEA TAMBIEN Julia Roberts abre su cuenta de Instagram y rompe récord de seguidores La famosa actriz de Hollywood y ganadora de un Oscar decidió abrir su cuenta oficial en Instagram y en minutos superó los 300 mil seguidores

LEA TAMBIEN Elenco de "Breaking Bad" se reúne a 10 años de su estreno Los protagonistas de "Breaking Bad" recuerdan sus vivencias en la serie para la revista Entertaiment Weekly

LEA TAMBIEN Así lucen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en "Once upon a time in Hollywood" El actor Leonardo DiCaprio compartió una foto en sus redes sociales junto a Brad Pitt y enloquecieron a sus fans