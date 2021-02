Jardinero 'siembra' terror en Toronto por asesinar y descuartizar a homosexuales

“Estoy horrorizada. Es muy difícil de aceptar. (McArthur) tenía clientes maravillosos y era muy amable y generoso con ellos”, ha declarado Karen Fraser, dueña de la residencia en la que el ‘amable’ jardinero "plantó" en decenas de macetas los restos de algunas de sus víctimas, y en donde los forenses han hallado restos de al menos tres personas.

Bruce McArthur, un jardinero de 66 años de la ciudad de Toronto, quien también se caracterizaba del mítico personaje de Santa Claus en un centro comerciales de esta misma ciudad en la temporada navideña, fue detenido el pasado 18 de enero por las muertes de Majeed Kayhan, Soroush Mahmudi y Dean Lisowick.

No tengo idea de cuántos más pueden ser

Este lunes, el detective Hank Idsinga, de la policía de Toronto, ha informado en conferencia de prensa de que McArthur está detrás de esos tres asesinatos, aunque la lista puede ser más larga, “No tengo idea de cuántos más pueden ser”, afirmó el agente.

El año pasado, la comunidad LGBTQ de Toronto alertó de la desaparición de algunas personas, desapariciones que no solo pertenecieron a la comunidad LGBTQ, sino a toda la ciudad.

Se temía que se tratará de un asesino serial, sin embargo, la policía descartó dicha hipótesis en diciembre. No obstante, meses después la misma corporación policiaca de Toronto, explicó que McArthur tomó medidas para cubrir los rastros de sus crímenes, y aceptaron que “era un supuesto asesino en serie”.

Bruce Mc Arthur, al igual que tres de los hombres asesinados por este ‘amable’ jardinero, frecuentaba el barrio gay de Toronto. El diario llamado The Globe and Mail informó que McArthur utilizaba una aplicación para citas fetichistas llamada Rencon y que a menudo solicitaba ser contactado por “Hombres sumisos de todas las edades”.

Años antes de este horrible descubrimiento que ha llenado de estupor la ciudad de Toronto, McArthur fue acusado de atacar a un hombre con una barra de metal en el 2001 y condenado a dos años de reclusión al resultar culpable, pero evitó la cárcel al aceptar algunas condiciones, una de ellas era no frecuentar el barrio gay, según The Globe and Mail.

También te puede interesar: Papa ordena investigación en Chile por abusos sexuales de cura.

La policía de Toronto ha identificado otros 30 sitios donde McArthur prestó sus servicios. El detective del caso ha comentado que se están llevando a cabo pesquisas en estos lugares y ha pedido la colaboración de la población para identificar otros más.

Si bien, la ciudad de Toronto nunca había visto algo así, a raíz de lo que se esta dando a conocer sombre el ‘amable’ jardinero McArthur, muchos canadienses han recordado otro caso escalofriante, el de Robert Pickton, quien fue condenado en 2007 por el asesinato de seis mujeres en Vancouver, aunque se sospecha que mató a 21 más.

AJA