Video del momento exacto en que meteorito explota en el cielo

Hace una semana un meteoro explotó y se desintegró en el cielo nocturno en una escena "única en la vida" sobre un castillo de Shropshire, en el Reino Unido, pero hasta ahora las impresionantes imágenes fueron compartidas en redes sociales.

De acuerdo a Tele 13 las imágenes fueron captadas durante una lluvia de meteoros Oriónidos el sábado 20 de octubre.

Cabe señalar que los meteoros oriónidos ocurren cada primavera cuando la Tierra pasa a través de la corriente de escombros dejada por el cometa Halley.

