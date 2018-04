¡Increíble pero cierto! Los "cacahuates japoneses" en Japón son llamados "cacahuates mexicanos"

REDACCIÓN 04/04/2018 08:02 p.m.

Estamos a punto de romper las ilusiones de muchos, ya que la mayoría llevamos una vida creyendo que el nombre y el origen de los "cacahuates japoneses", viene de Japón. Sin embargo, resulta que ni son japoneses ni ese es su verdadero nombre.

De acuerdo con La Verdad, en Japón esta botana es llamada "cacahuates mexicanos" porque su inventor, Yoshigei Nakatani, los fabricó en el barrio de La Merced durante su estancia en México.

#HispanicHeritageMonth Shoutout to Japanese immigrant Yoshigei Nakatani inventing cacahuetes de japoneses *in Mexico* in the 1950s pic.twitter.com/uJjO8QC5IG