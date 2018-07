Disney despide a James Gunn por burlas sobre pedofilia, no será director de "Guardianes de la Galaxia Vol.3"

REDACCIÓN 20/07/2018 04:21 p.m.

Las publicaciones que hizo James Gunn hace diez años le salieron muy caras, resulta que el director de las dos películas de Guardianes de la Galaxia, fue despedido por Disney, no se sabe que le espera a la tercera parte de la historia del Universo Cinematográfico de Marvel que Gunn ya estaba escribiendo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, luego de que personalidades conservadoras sacaron a la luz tuits viejos de James Gunn donde el cineasta hacía burlas sobre la pedofilia y violación, Disney decidió despedirlo de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3".

Las actitudes y declaraciones ofensivas que se descubrieron en el Twitter de James son indefensibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos terminado nuestra relación laboral con él, dijo Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, en un comunicado.

Los mensajes salieron a la luz a través del sitio web conservador "The Daily Caller" y fueron publicados por Gunn entre 2008 y 2009. Después, fueron replicados por celebridades conservadoras, quienes tuitearon a sus seguidores que confrontaran al director en la Comic-Con, quien iba a estar el viernes en un panel de Sony.



El cineasta, que ha sido un gran detractor del gobierno de Donald Trump, escribió en su cuenta que no lamenta los errores de su pasado, pero definitivamente ahora es una persona distinta.

Mucha gente que ha seguido mi carrera sabe que cuando comencé me veía a mí mismo como un provocador que hacía bromas y películas escandalosas y tabú. Como lo he discutido en público muchas veces, me he desarrollado como persona y así también mi trabajo y mi humor, tuiteó el también guionista de las cintas de "Scooby-Doo".

Ahora, es incierto qué pasará con la tercera cinta de "Guardianes de la galaxia", que Gunn ya había empezado a escribir y seguramente estaba plasmando el característico humor y tono que hicieron triunfar a las dos primeras entregas.



