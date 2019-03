James Gunn está de regreso en Marvel, dirigirá la cinta "Guardianes de la Galaxia Vol. 3"

REDACCIÓN 15/03/2019 05:38 p.m.

Disney y Marvel Studios, ha vuelto a contratar a James Gunn para dirigir la tercera película de "Guardianes de la galaxia" después de haberlo despedido en julio tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos tuits en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia.

De acuerdo con Excélsior, La polémica con Gunn llegó a tanto que incluso los actores de la película, como Dave Bautista le dieron su apoyo irrestricto y público, a pesar de que se le vio involucrado en temas de "pedofilia".

En su momento, desde Disney tuvieron las siguientes palabras:

"Las actitudes y declaraciones ofensivas en la cuenta de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos cortado nuestra relación de negocios con él.

Ahora, directivos de Disney se han reunido en diversas ocasiones con él y no se conocen todos los detalles, según informa Deadline. Gunn fue reinstalado en su puesto, aunque la próxima entrega de Guardianes se verá algo retrasada, lógicamente.

LAS RAZONES

Pero además está el tema de que el director cruzó hacia la competencia y ya está confirmado como guionista de Suicide Squad 2, que es de una propiedad de DC Comics.

Al parecer, según marca la publicación, Gunn y Alan Horn, mandamás de Disney, habrían tenido varias reuniones posteriores a su despido.

En conjunto su disculpa pública y su manera de conducirse públicamente tras su salida son los factores que le valieron su regreso.

LAS PALABRAS DE JAMES GUNN

"Estoy tremendamente agradecido de cada persona que me apoyó en los últimos meses. Siempre estoy aprendiendo y continuo trabajando para ser el mejor ser humano que puedo ser.

Aprecio profundamente la decisión de Disney

estoy emocionado de continuar haciendo películas que investigan las conexiones del amor que nos une a todos.

He estado y sigo estando increíblemente agradecido por su amor y apoyo.

Desde el fondo de mi corazón, gracias. Los amo a todos".

